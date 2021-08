Biden dreigt met represailles na aanslag in Kaboel: ‘We zullen jullie opjagen en doen boeten’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft na de aanslag aan de luchthaven van Kaboel gedreigd met represailles tegen de terreurgroep IS-K (IS-Khorasan).

‘We zullen niet vergeven. We zullen niet vergeten. We zullen jullie opjagen en laten boeten’, zo verklaarde Biden donderdag tijdens een persconferentie in een reactie op de aanslagen. ‘Ik zal ons land en onze mensen op alle manieren die ik heb verdedigen. Ik heb opdracht gegeven plannen te ontwikkelen om doelwitten van IS-K aan te vallen – belangrijke bezittingen, leiderschap en faciliteiten –, op de plaats en het moment dat het gepast is’. De VS zullen ‘met kracht en precisie’ reageren, stelde hij.

Hij benadrukte ook dat de Amerikanen blijven doorgaan met hun missie om de komende dagen mensen uit Afghanistan te evacueren. De VS plant om Afghanistan op 31 augustus te verlaten en die deadline blijft gewoon behouden. ‘We laten ons niet intimideren’, klinkt het. ‘Deze terroristen gaan niet winnen. Wij gaan de Amerikanen en onze Afghaanse bondgenoten redden.’ ‘We weten dat er dreiging is, dat er mogelijk nog een aanval zal zijn. Maar ons leger vindt dat we dit toch moeten doen.’

Meer troepen niet uitgesloten

Volgens Biden wezen de Amerikaanse inlichtingendiensten al een paar weken op het bestaan van IS-K. Ze hadden ontdekt dat die organisatie een reeks complexe aanslagen plande met mensen die vrijgelaten werden toen twee gevangenissen geopend werden. ‘Onder meer tegen ons’, aldus de president. ‘Daarom zeg ik van in het begin: dit is een bijzonder gevaarlijke missie, en daarom blijf ik erop hameren om die tegen 31 augustus te beëindigen. (...) We moeten deze missie afwerken, en dat gaan we doen.’

Biden zegt dat hij het leger gelijk wat ze nodig hebben zal geven. Ook meer troepen zijn daarbij niet uitgesloten. ‘Maar alle bevelhebbers ter plaatse staan achter de missie zoals die georganiseerd is, om zo veel mogelijk mensen weg te halen binnen het tijdskader dat we hebben. En over het vinden van de IS-leiders die hierachter zitten: we denken te weten wie ze zijn – al zijn we niet zeker – en zullen manieren vinden om ze, zonder grote militaire operaties, te pakken.’

Niet iedereen helpen vluchten

Ook na het vertrek van de militairen zal Biden er ‘alles aan doen’ om Amerikanen die Afghanistan willen verlaten, de mogelijkheid te bieden dat te doen, stelde hij nog. Ook in samenwerking met de taliban. ‘De taliban niet dat IS-K de macht grijpt. We hebben geen aanwijzingen dat ze samenwerkten. Het zijn geen goede gasten, de taliban, dat suggereer ik helemaal niet. Maar we rekenen op hun eigenbelangen. Ze willen de luchthaven openhouden. Ze willen een economie behouden.’ En dat zouden ze niet kunnen zonder buitenlandse hulp, is Bidens onderlichtende boodschap.

De Amerikanen willen ook blijven proberen Afghaanse bondgenoten uit het land te krijgen. Maar echt iedereen helpen vluchten, zal niet lukken. ‘Er zijn miljoenen Afghaanse burgers die geen taliban zijn, die niet actief met ons samenwerkten, maar die als ze de kans kregen morgen op een vliegtuig zouden stappen. Ik ken geen enkel conflict waar, bij het einde van een oorlog, een van de kanten kon garanderen dat iedereen die ze uit dat land wilden krijgen, ook weg zou kunnen.’

Trump

De Amerikaanse president blijft achter zijn beslissing staan om de troepen terug te trekken uit Afghanistan. ‘Het was tijd om een twintig jaar durende oorlog te beëindigen.’ Hij wil verantwoordelijkheid nemen voor hoe de terugtrekking verlopen is, maar voegt daar wel fijntjes aan toe wie volgens hem verantwoordelijk is voor dat plan. ‘Ik draag verantwoordelijkheid voor alles wat de laatste tijd gebeurd is. Maar het zit zo: u weet net zo goed als ik dat de vorige president een deal met de taliban sloot.’

‘Helden’

Bij de aanslag aan de luchthaven van Kaboel zijn donderdag dertien Amerikaanse militairen om het leven gekomen. Biden beklemtoonde ‘verontwaardigd en diepbedroefd’ te zijn.

Hij noemde de gesneuvelde Amerikaanse soldaten ‘helden, die een gevaarlijke en onbaatzuchtige missie uitvoerden om de levens van anderen te redden’. Hij bestempelde hen ook als ‘de ruggengraat van de VS’ en ‘het beste wat het land te bieden’ heeft.