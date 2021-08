Titelverdedigers Devos en Van Acker al zeker van paralympische medaille in Tokio

Onze landgenoten Laurens Devos en Florian Van Acker hebben zich vrijdagavond in Tokio verzekerd van een plek in de halve finale van het paralympisch tafeltennistoernooi. Devos versloeg in de kwartfinale de Nigeriaan Tajudeen Agunbiade met 3-0 (13-11, 13-11 en 11-5), Van Acker rekende in zijn kwartfinale met 3-1 (13-11, 11-5, 8-11 en 11-4) af met de Zuid-Koreaan Kim.

Zaterdag staan de halve finales en de finale op het programma. In het tafeltennis krijgen de twee verliezers van de halve finales beiden een bronzen medaille. Maar Laurens Devos en Florian Van Acker zijn als titelverdediger in hun categorie enkel voor goud afgezakt naar Tokio.

‘Ik ben opgelucht dat ik al zeker een medaille heb, maar ik wil hier toch vooral mijn titel verlengen’, reageerde Devos. ‘Vandaag was een moeilijkere kwartfinale dan de eindstand doet vermoeden. In de eerste set had ik veel moeite met zijn opslag en kreeg ik ook een setbal tegen. Nadien ging het veel beter. Ik ben blij dat ik het in drie sets heb kunnen afmaken. Het was een lange dag vandaag. Ik ga goed slapen, niet te veel piekeren en mij mentaal opladen voor morgen.’

Om een plaats in de finale neemt Devos het zaterdag op tegen de Rus Iurii Nozdrunov (ITTF 11). ‘Ik ken mijn tegenstander van vorige toernooien, maar door corona is het lang geleden dat ik nog eens tegen hem heb gespeeld.’

Van Acker: ‘Kan mijn normale spel niet spelen’

Net zoals de voorbije dagen klaagde Florian Van Acker vooral over de vochtigheid in het Tokyo Gymnasium. ‘Ik heb het al gezegd en ik blijf het herhalen. Dat is hier geen tafeltennis, maar padel dat wij moeten spelen. Maar ik heb vandaag de padelmatch gewonnen. Ik ben het hier kotsbeu want ik kan mijn normale spel niet spelen. Ik win nu wel, maar hoe lang gaat dit nog duren? Misschien verlies ik morgen wel.’

Van Acker neemt het zaterdag in zijn halve finale op tegen de Australiër Samuel Philip von Einem, de nummer drie van de wereld. ‘Ik ben al blij dat ik een medaille heb, maar ik wil héél graag het goud.’