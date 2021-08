Antwerp na thriller naar Europa League

Antwerp heeft het dan toch geflikt. De Great Old wiste de afgang in Nicosia uit, toonde dat het veel meer kwaliteit heeft dan Omonia en plaatste zich na penalty’s voor de poules van de Europa League. Jean Butez kroonde zich tot de held door twee elfmeters te stoppen.

In negentig minuten tijd een 4-2-nederlaag ophalen? Antwerp heeft al straffere dingen gedaan. Ook de coach van Omonia Nicosia wist dat hij nog niet zegezeker kon zijn, dat gekke comebacks altijd om de hoek loeren. Henning Berg maakte immers deel uit van het Man United dat de Champions League won door twee goals in de extra tijd tegen Bayern.

Antwerp had ook het voordeel van de duidelijkheid. Only one way: naar voren. Daarom dat Priske Nainggolan en Miyoshi aan de aftrap bracht. Zij hebben nog iets meer offensieve drive dan Yusuf en Gerkens.

‘Het openingskwartier wordt cruciaal’, zei Jelle Bataille vooraf. De rechtsback, nu weer links op de plek van Vines, hoopte op een snelle goal, vooruitgestuwd door de eigen aanhang. De supporters gaven absoluut thuis – na de minuut applaus voor Van Moer gingen ze van start – maar scoren lukte nog niet. Het eerste schot van Miyoshi vloog ver naast, het tweede van Benson óver. De Laet, toe aan zijn honderdste match voor de club van zijn hart, maakte intussen extra meters omdat hij met zijn verre inworpen gevaar probeerde te stichten. Ook dat lukte de eerste vijftien minuten niet, maar ach, niet getreurd. De Cyprioten stonden haast met elf in de eigen zestien – daar leken ze zelf voor te kiezen – en kwamen er op de counter helemaal niet uit. We gingen nog 75 minuten eenrichtingsverkeer tegemoet.

Subtiele lob

Het was Nainggolan die dat verkeer regelde. Met gemeten passes – telkens aan de juiste snelheid – hield de middenvelder de vaart erin en bediende hij de flanken. Het ontbrak alleen nog aan de laatste pass, maar nogmaals: gelukkig ontbrak het bij Omonia aan álles. Kakoullis probeerde het dan maar eens vanaf de middellijn – zo kon hij tenminste op adem komen. Butez plukte voor het eerst een bal. Zo konden we de doelman ook eens vermelden. Al moesten we dat even later al opnieuw, toen hij een geweldige lange bal verstuurde, die Eggestein met het hoofd wist te verlengen. Miyoshi dook het gat in, kon alleen op de keeper af en klopte hem met een subtiele lob. 1-0, de Bosuil ging uit zijn dak. Ook de soms stoïcijnse Priske, die nu erg energiek aan het coachen was, wist niet meer waar hij het had.

Het was nu vooral kwestie van niet té enthousiast te worden. Verstraete was al eens aan een gele kaart ontsnapt, maar Nainggolan liep er wél eentje op. Niet dat dat bij deze ref een ramp is – de Let Treimanis gaf ooit dríé stuks aan één en dezelfde speler – maar toch. Het was onnodig.

Omonia kwam nu ietsje meer en probeerde van achteruit op te bouwen, maar dat liep bijna faliekant af. Na de recuperatie van Miyoshi – wat een vinnig ventje toch – kon Eggestein uithalen, maar Fabiano redde de meubelen.

Geslaagde wissel

Met 1-0 gingen we dus rusten, maar vlak ná rust had die voorsprong verdubbeld moeten worden. Benson, in de heenmatch nog aan het kanon, trapte een eerste grote mogelijkheid te centraal op de keeper en enkele minuten later vergát hij te trappen. Balen. Halverwege de tweede helft kreeg hij zijn derde schietkans, nadat Miyoshi de defensie weer had opgerold. Maar andermaal raakte hij niet voorbij Fabiano. De spanning was stilaan te snijden, maar de minuten tikten wel langzaamaan weg. Miyoshi kopte ook nog eens over.

Priske bracht er (noodzakelijk) vers bloed op. Benson, Bataille en Nainggolan gingen naar de kant, Vines, Gerkens en Seck kwamen erop. Seck beukte meteen de doelman tegen de grond, maar gelukkig liet Gerkens zich wat later positief opmerken. Wat heet… Na een prima actie bracht Balikwisha de bal laag voor doel en de middenvelder met de neus voor ruimte en goals trapte de 2-0 beheerst binnen. Verlengingen waren zo al zeker een feit. Daarin moest het dan maar gebeuren, want de ultieme (knappe) kopbal van Eggestein ranselde Fabiano nog uit de hoek.

In de eerste verlenging werden alle kansen opgespaard tot in de 103de minuut. Wat een fase, wat een carambole was dat… Tot drie keer toe waren spelers, trainers, supporters en bestuur al aan het juichen, maar telkens gooide Fabiano zich er toch weer tussen en op het einde trof Miyoshi nog de lat. Niet normaal.

Gerkens mist, Butez pakt twee keer

Omonia dankte de voetbalgoden en hoopte (al een hele tijd) op penalty’s. Die kreeg het ook, want de tweede verlenging was eigenlijk een maat voor niets. Antwerp hield wel voor het eerst de nul, maar kon niets meer creëren en moest de kwalificatie afdwingen vanaf de stip. Het begon ideaal, want Gomez trapte meteen naast en Verstraete trof wél raak. Gerkens miste vervolgens, maar Butez pakte de poging van Lecjaks. Voordeel voor de Great Old, dankzij de rake knallen van Eggestein en Miyoshi. Het slotakkoord was voor Butez, die ook de strafschop van Zachariou uit zijn doel ranselde en de Bosuil deed ontploffen. Europa League-poules voor Antwerp, voor het tweede jaar op rij. Ook Dessoleil, die eerstdaags zijn transfer hoopt af te ronden, zal tevreden zijn.