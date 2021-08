AA Gent bekert Europees verder na overtuigende zege tegen Rakow

Het eerste doel van het nog prille seizoen is bereikt voor AA Gent. De Buffalo’s boekten een verdiende kwalificatie voor de poules van de Conference League tegen het Poolse Rakow Czestochowa. Met dank aan Odjidja, Depoitre en ja, zelfs een scorende Tissoudali.

Een golf van opluchting gleed door de Ghelamco Arena. Het bestuur slaakte een zucht, de fans die de oproep van hun coach hadden gevolgd, gingen op de banken. En Tarik Tissoudali, die voelde zijn hart vollopen met een warme gloed. In die ene extra minuut van de eerste helft klaarde de hemel even open. Eindelijk loon naar werken voor de Buffalo’s. Eindelijk ook Tissoudali die een opgelegde kans afwerkte. Bijzondere voetballer toch, die Amsterdammer. Hij haalt balletjes uit de lucht alsof hij kersen plukt, sleept ballen onder zijn zool waardoor tegenstanders onherroepelijk in de knoop gaan en is altijd in beweging. Vervelend om tegen te spelen maar soms ook niet makkelijk voor zijn maats. Omdat hij niet altijd de beste oplossing ziet. En omdat hij toch nog te veel kansen nodig heeft om te scoren.

Ook tegen Rakow Czestochowa. Alweer. De eerste helft leek aanvankelijk wel een kopie van de heenwedstrijd. Weer startten de Poolse dravers furieus, weer speelde Okumu met vuur in de opbouw, weer kwam er gevaar uit een standaardsituatie. De redding van Bolat op de poging van Rundic – in de eerste (!) minuut – was meteen levensbelangrijk. Op een schotje van Cebula had de Gentse goalie minder moeite.

De Poolse storm ging sneller liggen dan een week geleden. AA Gent dwong corner na corner af maar het grootste gevaar kwam van snelle tegenprikken na balverlies bij Rakow. En ja, dan is er altijd weer Tissoudali. Heerlijk hoe hij zijn tegenstander uitkapte, bijna onbegrijpelijk hoe hij weer eens op doelman Kovacevic mikte. Nogmaals, het leek een kopie te worden van de heenwedstrijd. Een minuut later was er weer Tissoudali, met een gekraakt schot dat naast ging.

Depoitre bevestigt

Ook beresterk, net als een week geleden: Laurent Depoitre. Zolang hij topfit is – toch een vraagteken de jongste twee jaar – heeft AA Gent genoeg aan hem als targetman. Dat is geen overbodige luxe want Lemajic – wiens fysieke testen tegenvielen, niet zijn medische – moet nog opgetraind worden. The Beast dook in de hoeken, vocht een bitse strijd met Rakow-aanvoerder Niewulis uit én scoorde ei zo na. Daarin verschilde de terugwedstrijd wél van de heenmatch: onder regie van Vadis Odjidja drukte AA Gent de Poolse vicekampioen achteruit en kwam het vlotter tot kansen.

Tot drie keer toe werd doelman Kovacevic tot een save gedwongen door Depoitre. Na de tweede, een prima kopbal aan de tweede paal, fronste Depoitre zijn wenkbrauwen. Na de derde, op een uitstekende diepe bal van Ngadeu, schudde hij het hoofd. Toch niet weer, zoals in die heenmatch? Neen, toch niet. Want even later kwam er die bal naar de tweede paal van een sober spelende Sven Kums. Depoitre nam aan, bracht prima voor doel en Tissoudali prikte de 1-0 binnen. Een baltoets waar niet over moet nagedacht worden, die maakt hij wél.

Odjidja doet het

Hjulsager bleef in de rust binnen, voor De Sart. Daardoor schoof Odjidja een rijtje hoger en dat bleek een gouden zet. Want AA Gent domineerde wel na rust tegen de Polen, doelgevaar bleef uit. De match zat in een dipje. Tot Kums weer een crosspass op Depoitre gaf. Die legde af op Odjidja die bijna laconiek, uit het niets, met links, de 2-0 in doel krulde. De aanvoerder van AA Gent, gevierd én gevreesd in Polen, nam zijn verantwoordelijkheid. Toen de inlopende De Sart even later de 3-0 binnenknalde, was het ticket voor de groepsfase helemaal binnen. Okumu en invaller Chakvetadze lieten zelfs ruimere cijfers liggen.

Zo sluit AA Gent een lange inhaalrace met glans af. Toen Vanhaezebrouck vorig jaar in december werd aangesteld, leek een play-offticket ver weg, laat staan een ticket voor Europa. Dat AA Gent finaal vijfde eindigde was al een succes, maar dan nog moesten er drie rondes overleefd worden om in de groepsfase van de Conference League te komen. Gezien de tegenstand – ook van Rakow Czestochowa – was AA Gent dat aan zijn stand verplicht, maar het voorbije jaar liep het al zo vaak mis dat het altijd met twee woorden spreken was. Nu is het tijd voor het tweede doel: in de competitie de puntjes op de i zetten. Met zondag al meteen de klepper tegen Club Brugge.