Europees avontuur van Anderlecht is al voorbij

Anderlecht ligt alweer uit Europa. Op Vitesse werd met 2-1 verloren en na het gelijkspel in de heenmatch was dat niet genoeg. Paars-wit voetbalde dramatisch en ging ten onder. Het bestuur mag dan wel zeggen dat dit niet tot een crisis zal leiden, maar RSCA davert toch weer. Het wordt een lang seizoen.

Na de 3-3 uit de heenmatch maakte Anderlecht nog wel een degelijke kans op kwalificatie, maar ze begonnen dramatisch. De Nederlanders van Vitesse Arnhem waren veel sneller en werkelijk in elk duel scherper. Miste paars-wit plots ritme nadat het afgelopen weekend niet speelde in de competitie?

Na 4 minuten stond de 1-0 dan ook al op het bord. De opzittende Openda belaagde Sergio Gomez en dwong een hoekschop af. In werkelijkheid was het geen corner, maar de ref gaf ze toch. De bal werd kort gegeven en Wittek vuurde via de rug van Zirkzee tegen de touwen. Wat een domper. Toegegeven, de Poolse scheidsrechter Pawel Frankowski was slecht – hij gaf ook Hoedt snel geel na een duwtje – maar dat mag geen excuus zijn.

Hoe Anderlecht aan deze wedstrijd begon was gewoon onaanvaardbaar. Alsof ze het belang niet beseften. De nochtans ervaren Lior Refaelov kreeg geen voet aan de grond, Joshua Zirkzee liet op één schot na van zijn pluimen na zijn goeie debuut, maar dé exponent van het zwakke spel was Amir Murillo. Wat is er met de Panamees aan de hand? Elke bal schoot van zijn voet, maar op de rechtsback is er eigenlijk geen alternatief.

Paars-wit had moeite met de hoge druk van de thuisploeg en Vincent Kompany greep maar heel laat in. Pas in de 70ste minuut deed hij zijn eerste wissels, maar toen stond het helaas al 2-0. Raman en co voetbalden geen één uitgespeelde kans bij elkaar en toen Maxi Wittek weer te veel ruimte kreeg, vlamde hij de bal opnieuw tegen het net. De situatie werd uitzichtloos en de coach bracht met nog 20 minuten te gaan Dauda, Kiese-Thelin en Verschaeren in één keer. Joshua Zirkzee die werd gewisseld, was enorm boos en gooide met flesjes water.

Tegengoal te laat

Het tij kon helaas niet meer gekeerd worden. De twee ingevallen aanvallers zijn nu éénmaal spitsen in wie Anderlecht niet het allergrootste vertrouwen heeft. Ja, het werd nog 2-1 toen Kristoffer Olsson op de paal trapte en Refaelov de rebound binnenduwde, maar verder kwamen de Brusselaars niet. De Israëli baalde nog eens dat hij vorige week de penalty voor 4-3 miste. Anderlecht gaat dus niet naar de poules en dat tegen Vitesse dat géén Europese reputatie heeft. Wat een mokerslag.

Het RSCA-bestuur moet even slikken. Begin deze zomer zei de directie wel: ‘Zelfs als we de Conference League niet halen, zal het geen crisis zijn. Dan bouwen we gewoon verder. Het is maar hoe de media het zullen verpakken.’

Wel, laat ons het zo verpakken. Overgaan tot de orde van de dag na een Europese uitschakeling is iets wat past bij een club als Vitesse, maar toch niet bij Anderlecht? Terwijl Club Brugge op bezoek gaat bij Messi en De Bruyne, zullen de verste verplaatsing van Anderlecht naar Seraing en Genk zijn. Met wat geluk treffen ze in de Croky Cup ook nog Virton en voelt dat als een klein reisje. Financieel is het ook een streep door de rekening. Kwalificatie voor de Conference League leverde weliswaar maar 2,94 miljoen op, maar in deze tijden is elke cent welkom. En wat zou nieuwkomer Christian Kouamé denken? Straks heeft zijn ploeg zes matchen minder dan voorzien en dus zullen de aanvallers minder speelkansen hebben. Een zwarte, zwarte avond.