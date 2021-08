Club Brugge ontmoet PSG en Manchester City in Champions League

Club Brugge heeft het niet getroffen met de loting voor de Champions League. In groep A komt het sterrenclubs Paris Saint-Germain en Manchester City tegen en de Duitse topclub RB Leipzig.

Club Brugge keek reikhalzend uit naar de loting voor de groepsfases van de Champions League en de fans werden op hun wenken bediend. Manchester City en PSG komen naar het Jan Breydelstadion. RB Leipzig is de derde tegenstander.

Met het oog op Europese overwintering is deze loting wel zwaar. Een strijd met het Duitse Leipzig voor de derde plaats en de bijhorende kwalificatie voor de Europa League lijkt het hoogst haalbare. Maar Leipzig is een topclub in de Bundesliga dat twee jaar geleden nog de halve finales haalde. Het zag wel trainer Julian Nagelsmann vertrekken naar Bayern München.

Maar wat dan gezegd van de andere twee tegenstanders. Manchester City is de kampioen van de Premier League en vorig jaar verliezend finalist in de Champions League. De trog-fee met de grote oren is ook dit seizoen het grote doel voor coach Pep Guardiola. Ook leuk is de Brugse confrontatie met Kevin De Bruyne.

Maar wat dan gezegd over PSG. Met aanwinst Lionel Messi. Als de Argentijn erbij is op Jan Breydel is het trouwens de eerste keer dat Messi in België zou spelen. In clubverband speelde hij trouwens nog nooit tegen een Belgische club. Naast Messi hebben de Parijzenaars uiteraard nog vedetten in de rangen, zoals Neymar Wijnaldum, Donnarumma, Di Maria en misschien ook Kylian Mbappé, al lijkt die op weg naar Real Madrid.

Club is gegarandeerd van zes topmachen. De kalender wordt pas zaterdag bekendgemaakt.

De Groepen:

A

Manchester City

PSG

RB Leipzig

Club Brugge



B

Atletico Madrid

Liverpool

Porto

AC Milan



C

Sporting Lisssabon

Borussia Dortmund

Ajax

Besiktas

D

Inter

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Sheriff Tiraspol

E

Bayern München

Barcelona

Benfica

Dynamo Kiev

F

Villarreal

Manchester United

Atalanta

Young Boys Bern

G

Lille

Sevilla

FC Salzburg

Wolfsburg



H

Chelsea

Juventus

Zenit Sint-Petersburg