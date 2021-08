Freilich na ongeval: ‘Ik ben niet actief op lokaal niveau’

Michael Freilich (N-VA) was een van de eerste politici die pleitte voor het conflictvrij maken van het kruispunt aan de Lange Leemstraat, waar dinsdag twee meisjes omkwamen. Na de persconferentie van Antwerps Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) op woensdag blijft hij echter voorzichtig.

Wat denkt u van de manier waarop de persconferentie verliep?

Freilich: ‘Ik denk dat ik daar nog geen commentaar op kan geven. Schepen Koen Kennis (partijgenoot van Freilich, red.) kent het dossier goed en heeft het verhaal helder uitgelegd. Het was trouwens geen politieke beslissing om dat kruispunt niet conflictvrij te maken, dat was een technische overweging van de administratie die gebeurde op basis van metingen. Die moeten we nu wel gaan herbekijken, zoals we dit moeten doen voor alle gevaarlijke kruispunten – zo’n 71 – op de lijst.’

Maar initieel reageerde u toch dat het kruispunt aan de Lange Leemstraat conflictvrij gemaakt moest worden?

‘Ik had geen kennis van de specifieke situatie. Dat was een algemene uitspraak. Ik ben niet actief op lokaal niveau. Ik wist trouwens ook niet dat men al geprobeerd had om het kruispunt conflictvrij te maken, en dan die beslissing had teruggedraaid. Het was te lang rood, waardoor fietsers vaak door het rood licht reden, wat ook gevaarlijk is. Het is een afweging die je moet maken.’

U werkt niet op lokaal niveau zegt u, maar u woont toch in de buurt? Er is ook een joodse school tegenover het kruispunt.

‘Ja, maar dit was voor mij niet een van de gevaarlijkere kruispunten. Het kruispunt aan de Belgiëlei is volgens mij nog gevaarlijker, zeker voor kinderen. Zo zijn er nog veel meer en het is de bedoeling om zoveel mogelijk van zulke kruispunten aan te pakken. Het einddoel moet zijn om zoveel mogelijk conflictvrije zones te creëren.’

Ouders uit de gemeenschap waartoe u zelf behoort, riepen op om het kruispunt conflictvrij te maken. Hoe reageert u hierop?

‘Mijn vrouw stuurde me net een foto van mijn kindjes die knuffels zijn gaan neerleggen aan het kruispunt. Ik leef dus intens met hen mee. Wat de gemeenschap zeker niet wil, is dat er op hun kap politieke spelletjes worden gespeeld voor we überhaupt weten of de chauffeur al dan niet in fout was. We moeten eerst alle elementen kennen. Alles op z’n tijd. Dat is ook het eerlijkste naar de familie.’

Heeft u oproepen gekregen van de familie?

‘Nee, ik heb er zelf veel gemaakt de voorbije dagen. Dit moet onderzocht worden, maar nu is het een moment van rouw. De redactie van Joods Actueel ontving tientallen e-mails van mensen over het hele land met steunbetuigingen aan de familie. Die gaan ze op mijn voorstel afdrukken en aan de familie bezorgen. De familie wil alvast niet meegaan in de politieke recuperatie. Zij willen focussen op het leven dat hen ontnomen is. Zij willen niet met de vinger wijzen, wat niet wegneemt dat het ongeval niet onderzocht moet worden, ook op het niveau van de politiek. Maar, nog eens, ik heb geen enkele indicatie dat er iets misgelopen is op politiek vlak of dat er bewuste fouten zijn gemaakt.’