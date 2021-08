Nu de eerste fase van de evacuatie-operatie Red Kite beëindigd is, blikt premier Alexander De Croo (Open VLD) een eerste keer terug op de hectische weken en de aanloop ernaartoe. Hij is daarbij niet mals voor de Verenigde Staten.

‘De Verenigde Staten blijven onze grootste bondgenoot, maar er is geen plaats voor naïviteit in onze trans-Altlantische relatie’, zei de premier vanmiddag in de Kamer. ‘Zij hebben de beslissing om zich ...