Cort Nielsen pakt tweede ritzege in Vuelta na prangende spurt

Magnus Cort Nielsen (Education First) heeft de twaalfde rit van de Vuelta gewonnen. De Deen was de snelste in een massasprint voor Andrea Bagioli en Michael Matthews. Voor Cort Nielsen is het al zijn tweede ritzege in de Vuelta.

Kopgroep met drie Belgen krijgt geen vrijgeleide

Acht renners waagden hun kans in de ontsnapping in een etappe met twee pittige beklimmingen: de Alto de San Jerónimo en de Alto del 14%. Bij die acht zaten drie Belgen: Sander Armée (Qhubeka-NextHash), Stan Dewulf (AG2R-Citroën) en Maxim Van Gils (Lotto Soudal). Julen Amezqueta (Caja Rural), Mikel Iturria (Euskaltel), Chad Haga (Team DMS), Sebastian Berwick (Israel Start-Up Nation) en Jetse Bol (Burgos-BH) vervolledigden de groep. Ondanks dat dichtste achtervolger Amezqueta op bijna drie kwartier van leider Christian Eiking stond, kregen de leiders nooit veel meer dan anderhalve minuut voorsprong. Het tempo in het peloton lag verschrikkelijk hoog.

Val Roglic zonder erg

Opschudding op de eerste beklimming van de dag, de Alto de San Jerónimo. Acht renners, met daarbij onder andere topfavoriet Roglic, Oliveira en Yates gingen tegen de grond tijdens een stukje afdaling van de klim. Gelukkig zonder al te veel erg. Roglic en co konden snel weer aansluiten in het peloton. Intussen moest Haga de koplopers laten gaan en begonnen we met zeven leiders aan de Alto del 14%. Aan de voet van die laatste beklimming bedroeg de voorsprong van de kopgroep nog slechts een halve minuut.

Gegrepen door uitgedund peloton

Maar dat hield de leiders niet tegen om er meteen stevig in te vliegen. Vooral de Belgen leken er zin in te hebben. Armée gaf er meteen een stevige snok aan, maar het was de jonge Van Gils die ervandoor glipte. Ver zou zijn aanval niet dragen, op twee en een halve kilometer van de top parkeerde de 21-jarige neoprof, die zich toch heeft kunnen tonen aan het grote publiek. Dat was het signaal voor Jay Vine en Giulio Ciccone om zelf een gooi te doen naar ritwinst. Ze kregen nog het gezelschap van Romain Bardet en Sergio Henao.

Het leek uit te draaien op een sprint met vier, maar op anderhalve kilometer van de streep werd het kwartet nog gegrepen door een uitgedund peloton. Daarin toonde Magnus Cort Nielsen zich de snelste. Zijn ploeggenoot Jens Keukeleire trok de sprint van ver aan en de Deen maakte het mooi af voor de Italiaan Andrea Bagioli en de Australiër Michael Matthews.