Remco Evenepoel wint Druivenkoers Overijse na fraaie solo in twee delen

Remco Evenepoel won met een indrukwekkende solo de Druivenkoers in Overijse. De hardrijder van Deceuninck-Quick-Step stormde op de Smeysberg, met nog 60km te gaan, weg uit een elitegroepje. De koers werd even geneutraliseerd door een brand, maar ook na de herstart hield hij stand.

Negen renners kozen voor de vroege vlucht, met daarbij twee Belgen: Aaron Van Poucke en Gianni Marchand. Er ook bij: de Fransman Damien Gaudin, de Noren Jonas Hvideberg en Iver Skaarseth de Amerikaan Michael Garrison, de Nederlander Niels Van Ekeren, De Brit Reece Wood en Serviër Velljko Stojnic.

Op 70 km van de finish trok Dries Devenyns door, gevolgd door Tim Wellens. Maar het was Remco Evenepoel die het hardst versnelde. Ploegmaat Julian Alaphilippe, Tim Wellens, Christophe Laporte en Petr Vakoc gingen mee. Op de Smeysberg hadden ze de koplopers al te pakken. Laporte viel weg door een lekke band en Kasper Asgreen sloot aan. Nu waren ze met drie van Deceuninck-Quick-Step vooraan. Het sein voor Evenepoel om een solo van 60 km te proberen. Al snel bouwde hij een kloofje uit.

Op 48 km van de aankomst (nog twee plaatselijke ronden) had hij al een minuut voorsprong op het peloton, dat de rest van de elitegroep bijbeende. Alpecin-Fenix, Lotto-Soudal en UAE Team Emirates namen de leiding in de achtervolging en dat beukwerk leek te lonen, want de voorsprong van Evenepoel zakte. Op 30 km van de aankomst, na de Lanestraat, had Evenepoel nog 30 seconden. Tot hij plots moest stoppen. De wedstrijd werd geneutraliseerd door een brand op het parcours en lag bijna twintig minuten stil.

Nadat de brandweer en hulpdiensten de situatie onder controle hadden kregen, werd de wedstrijd hervat. Evenepoel kreeg een voorgift van 35 seconden, met nog 27 kilometer te rijden. Hij zat meteen in het goede ritme en bouwde zijn voorsprong weer uit. Op de S-Bocht, Bekestraat en Smeysberg ging hij vlot boven en in het peloton controleerden ploegmaats Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen en co.

Evenepoel overleefde nog de Moskesstraat en mocht opnieuw het zegegebaar maken. Na rit -en eindzege in de Baloise Belgium Tour en twee ritten en de eindwinst in de Ronde van Denemarken is dit de zesde zege dit seizoen voor Evenepoel. En de 51ste voor zijn team, Deceuninck-Quick-Step.

Achter Evenepoel reden Aimé De Gendt en Mikkel Honoré nog weg. De Deense ploegmaat van Evenepoel liet zijn gezel in de slotfase in de steek en maakte met een tweede plaats het feestje van Deceuninck-Quick-Step compleet. De Gendt werd nog derde.