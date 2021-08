In de Weerstandlaan in Borgerhout is woensdagavond een man in de knie geschoten aan zijn woning. De daders waren op zoek naar Bombastik, de criminele broer van het onschuldige slachtoffer.

De 41-jarige man, met een nette job en een gezin, werd woensdagavond bij zijn woning in de knie geschoten. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht maar was donderdag al terug thuis. Zelf wil de man over ...