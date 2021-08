Explosie bij luchthaven van Kaboel, volgens taliban minstens dertien doden

Er heeft zich al zeker één explosie voorgedaan buiten de luchthaven van Kaboel, zo heeft de woordvoerder van het Pentagon bevestigd. Britse bronnen spreken zelfs over twee explosies. Volgens de taliban vielen er minstens dertien doden, waaronder ook buitenlanders en kinderen.

‘We kunnen een explosie bevestigen buiten de luchthaven van Kaboel’, aldus Pentagon-woordvoerder John Kirby op Twitter. ‘Op dit moment is er geen duidelijkheid over slachtoffers.’ Hij stelt bijkomende details te geven zodra dat mogelijk is. Volgens de Amerikaanse autoriteiten ging het om een zelfmoordaanslag. Er zouden ook enkele militairen gewond zijn geraakt.

De explosie zou zich om 18.24 uur lokale tijd hebben voorgedaan aan Abbey ­Gate, een belangrijke toegangspoort tot de Hamid Karzai International Airport, al werd dat nog niet bevestigd.

Volgens de taliban zouden bij de explosie minstens dertien doden zijn gevallen, waaronder kinderen en buitenlanders. Er zouden ook verschillende taliban-bewakers gewond zijn geraakt.

Britse bronnen hebben tegenover The Guardian verklaard dat er twee explosies zijn geweest, maar dat er geen slachtoffers zijn gevallen onder hun militairen. De bom zou volgens hen zijn afgegaan nabij het Baron Hotel, net buiten de luchthaven, ter hoogte van de Abbey Gate.

‘We proberen zo snel als mogelijk duidelijkheid te krijgen op wat er gebeurd is en de impact op onze evacuatieoperatie’, zegt het Britse ministerie van Defensie op Twitter. ‘Onze primaire bezorgdheid blijft de veiligheid van ons personeel, Britse burgers en de burgers van Afghanistan.’

Evacuaties stopgezet

De explosie komt er enkele uren nadat verschillende landen al hun evacuaties hebben stopgezet uit vrees voor een terreuraanslag op de luchthaven door IS Khorasan, het filiaal dat Islamitische Staat in 2015 oprichtte in Afghanistan.

Honderden mensen stonden er nog steeds aan te schuiven, in de hoop het land te kunnen ontvluchten. David Martinon, de Franse ambassadeur in Afghanistan, roept iedereen in de buurt van de luchthaven op om zo snel mogelijk veiligere oorden op te zoeken. ‘Het is mogelijk dat er een tweede explosie komt.’ Volgens het Turkse ministerie van Defensie zou er zelfs al een tweede explosie geweest zijn.