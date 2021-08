Kotstudent kost komend academiejaar 14.103 euro

Het zal volgend academiejaar 14.103 euro kosten om als kotstudent te gaan studeren en 9.331 euro als pendelstudent. Dat blijkt uit de jaarlijkse berekening van de onderzoeksgroep Cebud, het Centrum voor Budgetadvies en -onderzoek van de Thomas More-hogeschool. De stijging vergeleken met vorig jaar valt grotendeels te verklaren door een ‘coronasupplement’ dat werd opgenomen in de calculatie.

Elk jaar maakt het Cebud de som van alle kosten waarmee kot- en pendelstudenten te maken krijgen. Het gaat om strikte studiekosten zoals inschrijvingsgeld, de aankoop van cursussen, ICT-kosten en uitgaven tijdens stages of studiereizen en ruimere studiekosten zoals verplaatsingen naar de campus en huur en inrichting van een studentenkamer. De onderzoekers maken ook een schatting van de leefkosten die niet onmiddellijk samenhangen met studiekosten.

Bij de start van het academiejaar in 2020 raamde het Cebud de kostprijs nog op respectievelijk 13.906 en 9.245 euro. Dit academiejaar wordt het dus 197 euro duurder om een kotstudent een jaar te laten studeren, voor pendelstudenten gaat het om een stijging van 86 euro.

Opvallend is de sterke daling van uitgaven voor studiematerialen en studiereizen. ‘De gegevens voor studiekosten worden niet jaarlijks aangepast. We baseren ons hiervoor op data van surveys die niet elk jaar worden afgenomen, maar indexeren dat bedrag wel’, legt onderzoeker Ilse Cornelis uit.

Energieprijs

‘De afgelopen jaren gebruikten we een studie uit 2009, dit jaar kunnen we voor het eerst data gebruiken van een bevraging in 2020. Daaruit blijkt dat de strikte studiekosten lager liggen. Vergeleken met 2020 ligt het referentiebudget voor hogeschoolstudenten 8 procent lager, voor universiteitsstudenten is dat 2 procent. Mogelijk zijn scholen zich vandaag meer bewust van de studiekost en hebben ze maatregelen genomen. Er verschijnen ook meer cursussen online, zodat de prijs voor studieboeken daalt.’

Van waar komt dan de stijging? ‘De energieprijs ligt in 2021 hoger, omdat de prijzen van energieproducten in 2020 heel laag stonden door de coronacrisis’, zegt Cornelis. ‘Ook de kosten voor vervoer, in het bijzonder de treinen, zijn licht gestegen.’

Coronasupplement

Maar de stijging is grotendeels te verklaren door het coronasupplement dat de onderzoekers toevoegden aan het budget voor 2021. ‘Het gaat om budgetten voor de aankoop van zaken als mondmaskers, handgel, papieren zakdoeken enzovoort. Hiervoor voorzien we ongeveer 10 euro per maand per persoon. In 2020 deden we dit niet, omdat deze uitgaven gecompenseerd werden door minderuitgaven: door de opgelegde beperkingen was het niet mogelijk om uit eten te gaan, bezoek te ontvangen of culturele activiteiten te doen.’

Voor dit jaar gaat de schatting uit van een opstart in code groen, maar Cornelis wijst erop dat maatregelen in de loop van het academiejaar invloed kunnen hebben op de uitgaven van studenten. ‘Als de studentenrestaurants bijvoorbeeld zouden sluiten en kotstudenten weer thuis gaan eten, komen hun voedingsuitgaven op het niveau van de pendelstudenten. Als er opnieuw online lessen worden opgestart, wijzigen de vervoerskosten.’