In Schotland gaan de groenen mee besturen. Betekent dit dat er een einde komt aan de olie-inkomsten die zo belangrijk zijn voor Schotse economie én de onafhankelijkheidswens?

Het wordt een trend in Europa: de groenen die mee besturen. Ook in Schotland stappen ze in de regering, tenminste als de leden dit weekend het sein op groen zetten. De twee partijleiders sloten vorige ...