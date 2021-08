‘Nieuwe muziek van Abba op komst’

Abba telt af naar een grote aankondiging volgende week. Volgens BBC zou de Zweedse popgroep vijf nieuwe nummers lanceren.

Abba - oftewel het Zweedse kwartet Agnetha Faltskog, Anna-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus en Benny Andersson - lanceerde donderdag op verschillende sociale media een nieuwe pagina, genaamd ‘Abba Voyage’. Daarop is een afbeelding gepost waarop 2 september 2021 vermeld staat, fans kunnen zich registreren om op de hoogte te blijven van het nieuws.

Vermoed wordt dat de al in 2016 aangekondigde hologramtour nu alsnog werkelijkheid zou worden. En om die tour te begeleiden zou de groep voor het eerst in 39 jaar nieuwe muziek uitbrengen. Volgens BBC gaat het zelfs om vijf nieuwe liedjes.

Al in 2018 keerde de popgroep terug naar de studio, met de belofte om later dat jaar twee nieuwe liedjes uit te brengen. De release van die twee nummers, ‘I still have faith in you’ en ‘Don’t shut me down’, werd herhaaldelijk uitgesteld. Om de fans te bedanken voor hun geduld zullen drie andere liedjes mee uitgebracht worden.

De Britse tabloid The Sun weet nog dat tijdens de show hologrammen - zogenaamde ‘Abba-tars’, naar avatars - te zien zullen zijn van jongere versies van de vier leden. De concertreeks staat gepland voor mei volgend jaar, in een Londens theater. De fans zullen er ook een documentaire te zien krijgen over de comeback van de Zweedse popsensatie.

De band werd in 1972 opgericht en reeg de hits aan elkaar. Met ‘Waterloo’ wonnen ze in 1974 het Eurovisiesongfestival. Wereldwijd werden meer dan 400 miljoen singles en albums verkocht. De Mamma Mia!-musical, gebaseerd op hun hits, werd door meer dan 50 miljoen mensen bezocht. In 1983 gingen ze uit elkaar.