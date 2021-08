Tweede paralympische medaille binnen voor België: Manon Claeys pakt brons

Amazone Manon Claeys kon op de individuele oefening (Graad IV) in het dressuur brons pakken. Het is de tweede medaille voor België op de Paralympische Spelen.

Na het brons van Griet Hoet eerder, heeft nu ook Manon Claeys voor ons land een medaille gewonnen. De para-amazone legde met haar paard San Dior 2 een mooie oefening af in de individuele oefening (Graad IV) in het dressuur.

Op het moment dat ze 72.853 punten scoorde, moest ze alleen de Braziliaan Rodolpho Riskalla (74.659 punten) voorlaten. De Nederlandse Sanne Voet moest echter nog volgen en kon goud halen waardoor zowel Claeys als Riskalle een plekje zakten. Er namen in totaal 15 amazonen deel aan de discipline.

Eerste Spelen

Het is de eerste keer dat Claeys deelneemt aan de Spelen. Ze reed pas in 2016 haar eerste internationale wedstrijd. ‘Ik wilde niet bekeken worden als zielig of als een gehandicapte. Ik durfde er niet voor uit te komen, omdat ik me niet beperkt voel’, zei ze daarover.

De paralympiër verongelukte in 2007 met het paard van haar toenmalige vriend. Daarbij kraakte haar ruggenmerg. ‘Ik heb wel degelijk een beperking. Mijn fijne motoriek is niet zoals het zou moeten, ik laat veel vallen. Nu schaam ik me daar niet meer over.’

Maandag neemt ze deel aan de vrije kür en kan ze mogelijk ook dan een medaille binnenhalen.