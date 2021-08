Onderzoek Vito bevestigt dat 3M schadelijke FBSA in Schelde loost

Uit monsters die het Vito nam bij chemisch bedrijf 3M blijkt dat behalve PFOS ook de stof PFBSA, een afbraakproduct daarvan én een afgeleide vorm aanwezig zijn in het water dat er wordt geloosd. De omgevingsinspectie, die eventuele inbreuken op een lozingsvergunning onderzoekt, gaat onder meer hiermee verder aan de slag.

Niet minder dan vier Vlaamse administraties gingen gisteren langs bij de Zwijndrechtse fabriek van chemiereus 3M. De inval vloeit voort uit verklaringen die 3M dinsdag tijdens een hoorzitting had gegeven aan de omgevingsinspectie over de lozing van de stof FBSA in de Schelde. Volgens 3M gebeurt die lozing binnen de grenzen van wat de milieuvergunning van 3M toelaat. FBSA is een stof waar 3M het patent op heeft en wordt gebruikt om producten een water- en vlekafstotende laag te geven.

Die ‘gecoördineerde handhavingsactie’ van de administraties heeft volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) ‘veel bijkomende en noodzakelijk informatie opgeleverd’. ‘Vooraleer er beslissingen worden genomen over eventuele maatregelen, zal de omgevingsinspectie nu de elementen samenleggen om daarna af te toetsen met een extern toxicoloog.’

Doordat het in het 3M-dossier juridisch spitsroeden lopen is, communiceren zowel de administraties als het kabinet erg beperkt.

‘De analyse van Vito bevestigt ook dat PFBSA kon worden teruggevonden in de monsters, evenals PFBS (afbraakproduct van PFBSA), sporen van PFOS en ook een gemethyleerde vorm van PFBSA (Me-PFBSA)’, wordt nog gemeld. ‘Dit telkens in een bepaalde concentratie. De analyse bekeek ook de aanwezigheid van andere, meer courante, PFAS-componenten.’

Het Vito bezorgde deze voormiddag zijn uitgebreide analyse aan de omgevingsinspectie. ‘Dat rapport wordt verwerkt, de inspectie zal communiceren zodra dat kan.’

Omgevingsvergunning

3M deelde dinsdag, na de hoorzitting, al mee dat het werkt in overeenstemming met de omgevingsvergunning die werd vernieuwd in 2020. Toen stelde het bedrijf ook zelf dat het FBSA loost. ‘De stof is wel in lage concentraties aanwezig in het gezuiverde afvalwater van bepaalde productieprocessen’, klonk het in een persmededeling. ‘Het gezuiverde afvalwater wordt opgevolgd en er is bij deze lage concentraties geen indicatie van acute of chronische toxiciteit.’

‘Die beweringen zijn voor rekening van het bedrijf’, beklemtoont het kabinet-Demir. ‘De Vlaamse overheid neemt daarvan akte, maar voor ons zijn enkel die verklaringen in het kader van de procedure bij de omgevingsinspectie van belang.’