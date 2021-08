Fiba gaat spooktoernooien niet verder onderzoeken

In een reactie aan De Standaard zegt de internationale basketfederatie Fiba dat ze reeds sinds juni 2021 op de hoogte is van de beschuldigingen van fraude binnen de Belgische 3x3 basketbalploeg. Wegens gebrek aan bewijs gaat de federatie de zaak niet verder onderzoeken.

‘We kunnen bevestigen dat Fiba op de hoogte is van de beschuldigingen sinds juni 2021 en dat er geen bewijs is gevonden dat verdere actie rechtvaardigt,’ schrijft Fiba in een kort bericht aan deze krant. ‘Tenzij er bewijs van een overtreding van de regels wordt geproduceerd, zal Fiba deze zaak niet verder onderzoeken, noch verdere commentaar geven. Er worden regelmatig controles uitgevoerd om de integriteit van de informatie te waarborgen.’

Met hun verrassende vierde plaats werden de 3x3 Lions een van de Belgische revelaties op de Spelen in Tokio. Maar uit informatie die De Standaard in handen kreeg, blijkt dat de 3x3-basketbalploeg eigenlijk niet had mogen deelnemen aan de kwalificatiematchen voor de Spelen.

In totaal zouden er 27 toernooien zijn georganiseerd die nooit hebben plaatsgevonden. Met de punten van deze fictieve toernooien konden de 3x3 Lions binnen geraken op de kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen in Graz en Debrecen. In Graz grepen de Lions naast het ticket, maar op de herkansing in Debrecen klopten ze in de finale gastland Hongarije. Met die zege sleepten ze het laatste van acht ­tickets voor Tokio in de wacht.

Bij De Standaard zijn er ondertussen drie spelers die genoemd werden als deelnemers van de fictieve toernooien, die ontkennen dat ze daar ooit zijn geweest. Ook VRT en VTM konden verschillende spelers spreken die bevestigen dat ze niet op de toernooien hebben gespeeld.

De Belgische Basketbalfederatie is gisteren een onderzoek begonnen naar de vervalsing van wedstrijden. In een eerdere reactie aan De Standaard stelden ze Fiba verantwoordelijk voor de opvolging van toernooien. De 3x3-ploeg ontkent de fraude niet, maar zegt hun kwalificatie ‘op het terrein te hebben waargemaakt’.