Dalle over Demarez: ‘Opletten voor samenleving waar één fout leidt tot einde loopbaan’

‘Mensen kunnen ook een tweede kans verdienen.’ Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) kwam in ‘De ochtend’ op Radio 1 nog even terug op het incident met commentator Eddy Demarez, die zich eerder deze maand denigrerend uitliet over ons nationale basketbalteam Belgian Cats.

‘Het spreekt voor zich dat zijn uitspraken te betreuren zijn en dat het echt niet door de beugel kan. Ik heb dat zelf duidelijk aangegeven, en de VRT ook, dat er voor dat soort uitspraken echt geen plaats is’, aldus Dalle. ‘Ik heb van de VRT-directie begrepen dat hij vandaag even niet aan de slag is en dat men nu bekijkt hoe men daar mee zal omgaan. Heel belangrijk daarbij is hoe hij daarover met de Belgian Cats zal kunnen spreken.’

Op de vraag of Demarez aan de slag zou kunnen blijven bij de VRT, wilde Dalle niet reageren. Maar hij zei wel: ‘We zijn geëvolueerd naar een samenleving waar het er heel hard aan toegaat, ook op sociale media. Als men zich bewust is van een fout en vergiffenis vraagt, moeten mensen ook een tweede kans kunnen verdienen. Ik wil me niet uitspreken over dit geval, dat moet de VRT bekijken, maar ik vind dat we moeten opletten voor een samenleving waar één fout al kan leiden tot het einde van je loopbaan’.

Begin augustus werd Sporza-journalist Eddy Demarez op non-actief gezet nadat hij zich denigrerend had uitgelaten over de geaardheid en het uiterlijk van de vrouwen van de basketbalploeg Belgian Cats. Hij deed na afloop van een live-uitzending op Facebook toen hij dacht dat de microfoons niet meer aan stonden.