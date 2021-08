Geen De Bruyne bij Rode Duivels, De Ketelaere en Verschaeren wel bij selectie

Bondscoach Roberto Martinez heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK-kwalificatiedrieluik tegen Estland, Tsjechië en Wit-Rusland. Die telt 31 namen, waaronder ook enkele nieuwkomers.

‘In het voetbal is er niks beters dan uitkijken naar de volgende match. Ons vorige toernooi is triest afgelopen met de uitschakeling tegen Italië, maar er zijn ook dingen waar we nog op kunnen bouwen, die ons nog toelaten nummer één van de wereld te blijven. Met drie matchen op enkele dagen zullen we nu veel spelers moeten gebruiken’, begon Martinez aan de persconferentie in het nationaal oefencentrum in Tubeke.

Voor de eerstkomende kwalificatiematchen tegen Estland (Tallinn, 2 september), Tsjechië (Brussel, 5 september) en Wit-Rusland (Kazan, 8 september) heeft Martinez dan ook 31 namen geselecteerd. Charles De Ketelaere, Hannes Delcroix, Thomas Foket, Thomas Kaminski, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers, Albert Sambi-Lokonga, Zinho Vanheusden en Yari Verschaeren zijn allemaal opgeroepen.

Thomas Vermaelen kan niet afreizen door de quarantainemaatregelen in Japan. Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Dries Mertens en Nacer Chadli zijn allemaal onbeschikbaar door blessure. ‘En met Club Brugge hebben we afgesproken dat we Simon Mignolet nog even in zijn ritme laten komen bij de club’, zei Martinez.