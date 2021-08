Man (41) neergeschoten aan speeltuin in Borgerhout

Een 41-jarige man is woensdagavond neergeschoten aan een speeltuintje in de Weerstandlaan in Borgerhout. Het Antwerps parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld om het incident verder te onderzoeken. Voorlopig is er nog geen dader geïdentificeerd.

Het schietincident gebeurde rond kwart voor negen woensdagavond. Een 41-jarige man werd aan zijn woning in zijn knie geschoten, vlakbij het speeltuintje in de Weerstandlaan in Borgerhout. De man, een vader van twee kinderen, werd direct naar het ziekenhuis gebracht. De politie kwam massaal ter plaatse.

‘Heel de avond cirkelde er een politiehelikopter rond’, vertelt een buurtbewoner. ‘We dachten dat er iets gebeurd was op de snelweg, een link met een schietpartij hadden we nog niet gelegd.’ De straat werd een tijdlang afgesloten. De politie startte een buurtonderzoek en ook het labo kwam ter plaatsen voor een sporenonderzoek.

‘Er is een onderzoeksrechter aangesteld om de omstandigheden waarin het incident gebeurde verder te onderzoeken’, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerps parket. ‘Voorlopig hebben we nog geen dader kunnen identificeren, maar we bekijken verschillende pistes.’

Roep om bewakingscamera’s

‘Dit hebben we nog nooit meegemaakt’, gaat de buurtbewoner verder. ‘Onze buurt merkt al jaren dat de criminaliteit rond het speeltuintje toeneemt. Daarom vragen we al vijf jaar om bewakingscamera’s te plaatsen, maar als antwoord kregen we dat dit niet in het budget kon worden opgenomen.’

‘Een jaar geleden vond er al eens een steekpartij plaats in het speeltuintje, maar een schietpartij nog nooit. Als de camera’s er hadden gehangen, zou het onderzoek al veel verder hebben gestaan.’