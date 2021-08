Podcasttips | Van breinaald naar dirigeerstokje en een cartoonist met een duikboot

Foto: Welcome to the AA

Cartoonist Lectrr geeft zijn gasten een rondleiding in Lectrrland en wij kunnen het volgen in Welcome to the AA. Wat als een dirigent zijn dirigeerstokje wisselt met zijn breinaald? Kuyvenhoven legt uit hoe inspiratie overal te vinden is in De Maestro. In Love is Crime zijn het weer de Hollywoodsterren die de spanning weten op te wekken… door enkel hun stem te gebruiken.

Uitgeprocedeerde asielzoekers terugsturen naar Afghanistan is sinds vorige week geen optie meer, het land is té onveilig geworden. Bijna tien jaar geleden werd Parwais Sangari, een van de eerste ‘bekende’ Afghaanse asielzoekers in ons land, wél nog teruggestuurd. Collega Kasper Goethals contacteerde Sangari, zijn verhaal hoor je in DS Vandaag.

1. Maestro met de breinaald

Om die eenvoudige noten goed te doen klinken, heb je een kanjer van een dirigent nodig. Foto: Maestro met de breinaald

Ta-ta-ta-taaaam. Ta-ta-ta-taaaam. Ta-ta-ta-taaaaaaaaaaaaam.

Zo zet een eenzame trompet de Vijfde Symfonie van Gustav Mahler in. Een schijnbaar eenvoudig begin van een van de meest iconische werken uit de klassieke muziekgeschiedenis. Om die eenvoudige noten goed te doen klinken, heb je een kanjer van een dirigent nodig. Zo gaat dat bij dingen die de stempel ‘iconisch’ krijgen.

Pianist Christiaan Kuyvenhoven was als kind al verzot op ‘Mahler 5’ en wil de symfonie nu ook gaan dirigeren. Hij neemt in Maestro met de breinaald – en verwijzing naar zijn eerste dirigeerstokje – twee Nederlandse topdirigenten onder de arm om die uitdaging aan te gaan.

In aflevering één wisselt Kuyvenhoven zijn breinaald in voor een echt dirigeerstokje. Het is het beginpunt van een ontdekkingstocht in het werk van Mahler. Maar net zo goed hoor je hoe je de maat moet slaan en hoe zelfs een toporkest verloren loopt zonder die vreemd gesticulerende man vooraan.

2. Cartoonist met de duikboot

Dat Lectrr een briljant cartoonist is, weten we hier bij De Standaard al jaar en dag. Z’n tekening verschijnt dan ook elke dag links onderaan onze tweede pagina. Nu is hij ook keizer van zijn eigen Lectrrland. Of toch tot het einde van deze week, zo lang loopt zijn expositie op het Cartoonfestival in Knokke-Heist weer neer. Het nationale motto van Lectrrland: ‘Calamus gladio fortior.’ De pen is machtiger dan het zwaard.

Hij verwelkomt Alex Agnew en Andries Beckers in zijn land voor een live-uitzending van hun hitpodcast Welcome to the AA. Lectrr heeft het over z’n eigen majestueuze duikboot die hij speciaal voor de tentoonstelling ontworpen heeft. Hij geeft ook een inkijk in het leven van een cartoonist, en dat blijkt bijzonder hard labeur te zijn. Bovendien krijgt hij nog doodsbedreigingen als een cartoon voor sommige mensen een lijn overschrijdt. En u dacht dat die man gewoon wat kriebelde op een blaadje papier!

3. Thriller met wereldsterren

Een podcast over Hollywood, dat vraagt om een sterrencast. Foto: Love is crime

Joan Bennett was in de jaren 40 een van de sterren van de film noir, het misdaadgenre uit Hollywood van die tijd. In 1951 wordt haar eigen leven plots zo’n film noir wanneer haar echtgenoot en producer Walter Wanger haar agent Jennings Lang neerschiet … in zijn kruis. Wanger dacht dat de twee een affaire hadden. Lang overleeft de aanval, maar blijft zijn leven lang verminkt. De carrières van Bennett en Wanger gaan daarna bergaf. Vanessa Hope, kleindochter van het koppel, en podcaster Karina Longworth vertellen het hele verhaal in Love is a crime.

Een podcast over Hollywood, dat vraagt om een sterrencast. New Girl Zoeey Deschanel en Mad man Jon Hamm spelen Bennett en Wanger. In ware Hollywoodstijl grijpt de eerste aflevering je onmiddellijk bij de kraag. De setting wordt geschetst alsof een filmscript wordt voorgelezen en dat wekt de spanning verrassend goed. Aflevering één is veelbelovend, benieuwd of de volgende negen even meeslepend zullen zijn.

