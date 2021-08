Paralympiër Bart Brands strandt in groepsfase tafeltennis

Rolstoeltafeltennisser Bart Brands (ITTF 13) is uitgeschakeld in de groepsfase op de Paralympische Spelen in Tokio.

De 33-jarige Antwerpenaar verloor zijn tweede groepswedstrijd in klasse 5 met 3-1 van de Brit Jack Hunter Spivey (ITTF 7): 11-6, 9-11, 11-5 en 11-8.

In groep B ging Brands eerder ook met 3-1 onderuit tegen Ming Chih Cheng (ITTF 2) uit Chinees Taipei. De top twee van de groep stoot door naar de kwartfinales. Hunter Spivey is poulewinnaar, Cheng stoot door als nummer twee.

Eerder op de dag plaatsten Florian Van Acker (klasse 11) en Laurens Devos (klasse 9) zich wel voor de kwartfinales in het tafeltennis. Devos en Van Acker zijn uittredende paralympische kampioenen van de Spelen in Rio de Janeiro. Beide Belgen zijn in hun klasse ook regerend wereld- en Europees kampioen.