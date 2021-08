‘Uit een eerste bevraging blijkt dat alle bestaande pijpleidingen gebruikt worden en er dus geen sprake is van onderbenutting’

Een opmerking die we langs het 175 kilometer lange traject van het noordelijke ­tracé vaak hoorden: ‘Wat met de smeerpijp? Kunnen ze die niet hergebruiken?’ De afvalwatercollector tussen Antwerpen en Limburg, langs het Albertkanaal, is een beruchte pijpleiding. Ze werd aangelegd in de jaren 70 en kostte toen 5 miljard Bel­gische frank. Bedrijven zouden er hun afvalwater in kunnen laten afvoeren naar een Antwerps waterzuiveringsstation. Maar in de jaren 80 bleek de hele boel te lekken en de smeerpijp werd ook figuurlijk begraven.

Het dossier zette veel kwaad bloed. Er was bovendien grote onduidelijkheid over geldstromen en belangenvermenging. En dus verankerde ‘de smeerpijp’ zich in het collectieve geheugen, vooral in de provincies ...