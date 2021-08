3x3 Lion Thibaut Vervoort reageert: ‘Kan met niet uitspreken over zaken voor mijn tijd’

‘Ik kan mij niet uitspreken over zaken die voor mijn tijd gebeurd zijn’, maar België heeft zeker zijn plaats in het internationale 3x3 circuit.’ Zo mailde Thibaut Vervoort woensdagavond in een reactie op de heisa die ontstond rond het Belgische 3x3 basketteam.

Woensdag berichtteDe Standaard dat er tussen 31 augustus 2019 en 30 oktober 2019 bij de internationale basketbalfederatie Fiba 27 fictieve toernooien werden geregistreerd om de ranking op te krikken en zo aan de olympische kwalificatietoernooien deel te kunnen nemen. Basketball Belgium start een onderzoek naar de mogelijke fraude. Samen met Rafael Bogaerts, Nick Celis en Thierry Mariën plaatste Vervoort zich voor de Spelen in Tokio, waar met een verrassende vierde plaats net naast olympisch eremetaal gegrepen werd.

‘Bloed, zweet en tranen. Dat is wat ik, samen met mijn ploegmaten, heb gegeven gedurende de afgelopen maanden’ aldus Vervoort in een reactie die hij via zijn raadsman Johan John Mees verspreidde. ‘Dit uit eigen wilskracht om die droom, die voordien zelfs nog niet uit de mond durfde te komen van eender welke basketbalspeler in België, om te kunnen zetten tot werkelijkheid.’

‘Op 21 februari 2020 besliste ik op verzoek van de nationale ploeg mij aan te sluiten bij de 3x3 Belgian Lions. Hier begon het 3x3 verhaal voor mij en ben ik naast op het 5 tegen 5 basket, ook verliefd geworden op de snelle en intensieve 3x3 sport. Op 6 juni 2021 kwalificeerden we ons in Hongarije voor de Olympische Spelen.’

‘Getoond wat voorheen utopisch was’

‘Tijdens de spelen in Tokio hebben mijn teamgenoten en ik elke match alles, maar dan ook alles gegeven, werd er voor elk punt geknokt en hebben we de basketwereld getoond wat voorheen utopisch was: dat ook België kan meedraaien op het internationale niveau.’

‘Ik kan mij uiteraard niet uitspreken over zaken die in het verleden en voor mijn tijd als lid van dit prachtige team, al dan niet zijn gebeurd.’

Het was volgens bronnen van De Standaard niet Vervoort, maar wel Nick Celis, de bezieler van het Belgische 3x3-team, die een systeem opzette van fictieve toernooien om België te doen klimmen op de wereldranglijst.

Eind augustus lanceerde hij het plan bij zijn vertrouwelingen. Dat blijkt uit een whatsappconversatie die De Standaard kon inkijken en waarin Celis verwijst naar de toernooien die hij dan aan het opzetten was.

Internationale Tour

Vervoort wil zich ‘enkel richten op de prachtige sport die 3x3 is en op de sportieve toekomst en internationale prestaties die het Belgisch team kan en zal bereiken’. Hij geeft nog aan dat hij met zijn team op het EK september 2021, het WK juni 2022 en in Parijs zomer 2024 wil staan. Vervoort wil er bevestigen ‘dat België zijn plaats heeft in het internationale 3x3-circuit’.

Momenteel werken Vervoort en Celis in de ploeg 3x3 Team Antwerp (met ook Thierry Mariën, Raf Bogaerts en Bryan De Valck) een internationale tour af.

‘We hebben woensdagavond 25 augustus in hun thuishaven Riga de olympische kampioen Letland verslagen in het profcircuit. Ik hoop dat we als klein en fier land in Parijs 2024 nog sterker presteren en nog meer jonge mensen motiveren om te sporten voor land, familie en trots. Het is enkel met de steun van eenieder dat we dit succesverhaal kunnen verlengen!’