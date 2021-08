Zonnepaneleneigenaars kregen kleinere premie dan waar ze recht op hebben: ‘Communicatie was blijkbaar niet duidelijk’

1.600 eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter hebben sinds de invoering van de retroactieve investeringspremie op 20 juli al een herberekening van hun premie ingediend. Velen onder hen kregen door de onduidelijke procedure op de website van Fluvius een kleiner bedrag op hun rekening dan waar ze recht op hebben. ‘We hebben de aanvraagprocedure beter en duidelijker gemaakt. Mensen kunnen ook een herberekening aanvragen, ook al kregen ze de premie al gestort.’

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) lanceerde op 20 juli de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen. De premie moet tegemoetkomen aan Vlamingen die de voordelen van de terugdraaiende teller bij hun zonnepaneleninstallatie zagen wegvallen. ‘In een dikke maand tijd hebben al 41.300 van de naar schatting 70.000 eigenaars van zonnepanelen die aanspraak maken een aanvraag ingediend’, zegt de bevoegde minister.

Piekvermogen

Wordt minder fel benadrukt: het feit dat al 1.600 van hen intussen een nieuwe vraag indienden om het bedrag van de premie opnieuw te berekenen. In de meeste gevallen omdat ze hun premie lieten berekenen op basis van het vermogen van de omvormer, en niet op basis het piekvermogen van hun installatie. Nochtans leidt een berekening op basis van het piekvermogen vaker tot een hogere premie.

‘In de aanvraagprocedure was er een fase waar de communicatie blijkbaar niet zo duidelijk was’, zegt Geert Flipts van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap dat de uitbetaling van de premie regelt. ‘Het stond wel op de website, maar blijkbaar niet helder genoeg dat je beide mogelijkheden – dus zowel een berekening op basis van het vermogen van de omvormer als het piekvermogen – kon aanduiden’, geeft Björn Verdoodt van Fluvius toe. ‘Begin augustus, enkele dagen na de lancering, hebben we daarom al de aanvraagprocedure aangepast.’

Bewuste keuze

Op de website staat nu heel duidelijk te lezen dat zonnepaneleneigenaars een bewuste keuze moeten maken tussen een premie op basis van je omvormer of piekvermogen. ‘Het premiebedrag is dan doorgaans iets hoger’, schrijft Fluvius er nog bij. Verdoodt zegt dat niemand hoeft te panikeren dat hij het bedrag niet krijgt waarop hij recht heeft. ‘Mensen van wie de aanvraagprocedure nog loopt, kunnen zelf de premie herberekenen. Toch als ze de factuur van de installatie of het keuringsattest meesturen. Mensen die hun premie al kregen uitbetaald, moeten een volledig nieuwe aanvraag indienen. Als het klopt dat zij recht hebben op een hogere premie, zullen we het verschil bijpassen.’ Fluvius vermoedt dat door hun snelle ingrijpen er nog weinig nieuwe aanvragen tot herberekening zullen binnenlopen.