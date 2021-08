Mogelijk 114 mensen die in aanmerking komen voor evacuatie achtergebleven in Afghanistan

Om 21.30 uur lokale tijd is de laatste Belgische C-130 met vluchtelingen aan boord aangekomen in Islamabad. Daarmee zijn alle Belgen die tot op de luchthaven zijn geraakt geëvacueerd. Elders in het land probeert België wel nog mensen te contacteren.

Volgens premier Alexander De Croo (Open VLD) zijn totaal zijn 23 vluchten uitgevoerd in het kader van de actie ‘Red Kite’, met zo’n 1.400 mensen aan boord. Dat zegt hij donderdagmorgen op een persconferentie.

De Croo wijst erop dat de situatie op de luchthaven de voorbije dagen erg verslechterd is. Vanuit Amerikaanse bronnen vernam ons land dat er een imminente dreiging bestond voor zelfmoordaanslagen. Daarbij komt dat het vaak ook erg moeilijk of zelfs onmogelijk was om de gates nog te bereiken, aldus De Croo. Die factoren hebben ons land doen beslissen de actie stop te zetten. ‘We zien dat ook andere landen die beslissing hebben genomen’.

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) verduidelijkt dat het gaat om 1.100 mensen gaat die onder Belgische verantwoordelijkheid vallen. Dat gaat om mensen met de Belgische nationaliteit en hun familie, maar ook om mensen die ‘een extreem risico zouden lopen als ze ter plekken zouden gebleven zijn’. De anderen zijn mensen die op vraag van onder andere Nederland en Luxemburg in veiligheid zijn gebracht.

‘We zijn ervan bewust dat er nog mensen in Afghanistan zijn’, zegt Wilmès daarover. ‘Sommigen hebben de luchthaven niet kunnen bereiken, anderen willen bijvoorbeeld om familiale redenen blijven.’ Ze spreekt van een voorlopige lijst van 114 personen die nog gecontacteerd worden omdat we niet zeker zijn dat ze Kaboel verlaten hebben. Van 12 van hen staat al vast dat ze nog in Afghanistan zijn. Mogelijk zijn sommigen van de anderen al op eigen kracht of met hulp van andere landen uit Afghanistan ontkomen, klinkt het. Ze benadrukt dan ook dat het niet om een definitief cijfer gaat.

In de kazerne in Peutie zijn al 352 mensen aangekomen die in Afghanistan gevaar lopen omdat ze op een zwarte lijst van de taliban zouden staan, aldus staatssecretaris voor Asiel Sammy Mahdi (CD&V). ‘Het gaat om mensen die hun nek hebben uitgestoken’, zegt hij. Maar evengoed spreekt hij over spelers van het nationale vrouwenvoetbalteam.