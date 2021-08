Koel en bewolkt weer

Donderdag verwachten we eerst veel bewolking met vooral over de zuidelijke landshelft wat lichte regen of motregen. Daarna wordt het vanaf het noorden wisselend tot zwaarbewolkt met enkele buitjes.

Het is koel voor de tijd van het jaar met slechts maxima van 12 graden op de Ardense hoogten tot 19 graden in het centrum. De wind is matig en aan de kust soms vrij krachtig uit noord tot noordwest.

Donderdagnacht worden de opklaringen breder. Over het westen is er nog kans op enkele buien. Er is kans op nevel of mistbanken. De minima liggen tussen 7 en 10 graden in de Ardennen (of in sommige valleien lager), tussen 11 en 13 in de meeste streken en 14 graden aan zee. De noorden- tot noordwestenwind waait zwak tot matig.

Vrijdagochtend kan het ochtendgrijs hardnekkig zijn in de Ardennen. Daarna wisselen overal soms brede opklaringen af met wolkenvelden. Er vallen enkele lokale buien. Over het oosten verwachten we meer buien. De maxima lopen uiteen van 13 tot 20 graden. De noordenwind is matig en aan zee vrij krachtig tot soms krachtig met rukwinden tot 50 km/u.

Zaterdagochtend hangen er ten zuiden van Samber en Maas opnieuw lage wolken die het zicht op de hoogten kunnen beperken. Overdag wordt het overal wisselend tot soms zwaarbewolkt met buien en kans op een plaatselijke donderslag. De maxima schommelen tussen 14 en 20 graden bij een nog steeds matige en aan de kust een vrij krachtige of soms krachtige noordenwind.

Zondag blijft het gedeeltelijk of vaak zwaarbewolkt met wat regen of buien. De kans op neerslag is groter over het oosten. De maxima schommelen tussen 13 of 14 graden in de Hoge Venen en 19 graden in het westen en het centrum. De wind waait meestal matig en aan zee vrij krachtig tot soms krachtig uit noord tot noordwest.

Maandag verandert het weerbeeld weinig. Het is dan wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Wellicht is de kans op neerslag en eventueel een donderslag opnieuw groter over het oosten. We halen maxima van 15 tot 21 graden bij een overwegend matige noordenwind. Aan de kust is de wind nog steeds vrij krachtig tot soms krachtig.

Dinsdag is er nog steeds kans op enkele buien, vooral dan over het oosten. Het is gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met maxima van 15 tot 19 graden.

Woensdag lijkt het in de meeste streken droger te worden met echter nog vrij veel wolken. De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden.

