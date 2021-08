Meer dan 160 doden bij confrontaties met terroristen in Niger

Bij twee confrontaties met islamistische terroristen in het West-Afrikaanse land Niger zijn meer dan 160 mensen gedood, daarbij zowel soldaten als jihadisten. Dat heeft het Nigerese leger laten weten.

Militairen doodden dinsdag meer dan 100 islamistische terroristen vlakbij de grens met Burkina Faso. Volgens het leger ging het om een vergeldingsoperatie, nadat jihadisten eind juli 19 soldaten hadden omgebracht in de noordwestelijke regio Torodi. Om welke groepering het gaat, is niet duidelijk.

De nacht nadien hadden honderden strijders van de terreurmilitie Boko Haram het dorp Baroua, in het zuidoosten van Niger, vlakbij de grens met Nigeria, aangevallen. Zeker 50 Boko Haram-leden en 16 militairen lieten het leven, aldus het leger.

Aanslagen in de Sahel

Zoals in andere landen van de regio van de Sahel zijn in Niger talrijke gewapende groeperingen actief. Enkele hebben trouw gezworen aan het terreurnetwerk Al Qaeda, de islamisten van Boko Haram of de terreurmilitie Islamitische Staat (IS). De aanvallen in Niger situeren zich vooral in de grensregio’s met Mali, Burkina Faso en Nigeria. De regering heeft in de woestijnachtige, uitgestrekte gebieden buiten de steden en de hoofdstad Niamey weinig controle, wat niet alleen jihadistische groeperingen maar ook mensensmokkelaars in de kaart speelt.