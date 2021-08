Ketnet doen smurfen dit najaar herleven

Ketnet zendt dit ­najaar een reboot-reeks van De Smurfen uit. Net als in de films krijgen we ze als 3D-poppetjes te zien.

De netmanager van Ketnet, Annemie Gulickx, kon gisteren op de ­najaarspresentatie van de kinderzender van de VRT al een eerste fragment tonen van een gloed­nieuwe reeks van De Smurfen. De reeks zelf zal pas later dit najaar te zien zijn.

‘We krijgen alle bekende personages – Gargamel, Grote Smurf, Smurfin – opnieuw te zien, maar dan in een 3D-versie.’ De animatieserie is een internationale ­samen­werking tussen Ketnet, Peyo ­Pro­ductions, TF1, Ouftivi en Dupuis Audiovisuel.

Ketnet is dus maar een van de coproducenten. ‘Toch zijn we trots dat we ons steentje konden bij­dragen’, aldus nog Gulickx.

Volgende week woensdag begint de kinderzender aan zijn najaar. Diezelfde dag al lanceert hij 3HZ, een fictiereeks voor negen- tot twaalfjarigen waarin een groepje vrienden via een walkman een akoestische tijdreis ­maakt. Ze schipperen tussen het 1989 en 2021. ‘Woensdag wordt een belangrijkere dag voor Ketnet’, ­zegt Gulickx. ‘In het verleden lanceerden we nieuwigheden meestal in het weekend, maar nu claimen we daarvoor de woensdag.’