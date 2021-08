Meer dan 3.000 vacatures in horeca raken niet ingevuld

Op zoek naar een job? In de horeca zien ze je graag komen. Want daar krijgen ze de vacatures maar niet ingevuld. Vlaams minister voor Werk en Sociale Economie, Hilde Crevits (CD&V), heeft nu samen met de sector een actieplan opgesteld. ‘Vanaf september zetten we een opleidingsoffensief op’, klinkt het.

3.500 openstaande vacatures zijn er vandaag in de sector. De belangrijkste oorzaak is simpel: corona. Matthias De Caluwe, ceo van Horeca Vlaanderen legt uit: ‘We waren al op zoek naar mensen voor corona, maar dan is er tijdens de crisis twee keer een periode van lockdown geweest die maakt dat er heel veel mensen vertrokken zijn naar andere sectoren en die komen niet terug. De nood is urgent nu. Drie op de vier horecaondernemers geeft in een bevraging aan dat ze echt op zoek zijn naar mensen. 52 procent zegt dat ze een extra sluitingsdag overwegen. Dit kan een ander landschap teweegbrengen.’

Oplossingen moeten er nu gevonden worden en daarvoor gingen Horeca Vlaanderen, opleidingsinstituut Horeca Forma, de uitzendsector, VDAB, de koepel van de Syntraopleidingen en minister Crevits woensdagnamiddag samen aan tafel. Crevits wil het komende halfjaar meer dan duizend mensen opleiden voor de horecasector. Dat zijn er 440 meer dan de voorbije jaren: ‘veel meer dan vandaag het geval is, willen we heel laagdrempelig opleidingen aanbieden om enerzijds mensen die niks met horeca te maken hebben toch naar die sector te brengen en anderzijds ook veel meer opleidingen te krijgen voor mensen die al actief zijn in de horeca’, aldus de minister. Knelpuntberoepen zijn hotelmanager, restaurantmanager, hotelmedewerker, chef-kok, hulpkok, kelner, hulpkelner, maître d’hotel, allemaal functies waar er specifieke opleidingen voor bestaan.

Uitzendkantoren

Belangrijk onderdeel van het actieplan is de bekendmaking van die opleidingen. Daarvoor rekent minister Crevits in de eerste plaats op de uitzendsector, ‘maar we vragen aan iedereen dat ze die opleidingen massaal in beeld brengen, ook de restauranthouders’.

120 miljoen euro is het totale budget van minister Crevits voor opleidingen over alle sectoren heen. ‘Voor extra opleidingen in de horeca trek ik nu enkele miljoenen uit’, laat de minister aan Belga weten. ‘Een half miljoen euro gaat naar een bus, die mobiele opleidingen aanbiedt om mensen bijna waar ze wonen te laten zien wat een job in de horeca kan betekenen.’