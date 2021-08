Taliban houden bus tegen bij nieuwe evacuatie-poging

Een nieuwe poging om Belgen en Afghaanse rechthebbenden met bussen naar op luchthaven van Kaboel te krijgen, is deels mislukt. Eén bus werd tegengehouden en er is geschoten.

Nadat maandag met een geheime operatie zo’n 250 Belgen en mensen die een band met ons land hebben via bussen tot op de luchthaven van Kaboel waren geraakt, liep eenzelfde poging gisteren minder succesvol af. Om de chaos aan de toegangspoorten tot de luchthaven te omzeilen werden opnieuw enkele bussen ingezet – het exacte aantal is niet gekend. Eén bus werd echter tegengehouden aan een controlepost van de taliban.

Uit goede bron is vernomen dat er daarbij ook geschoten is. De inzittenden van de bus moesten zich uit de voeten maken en zijn dus niet tot op de luchthaven geraakt. Waarom de bus werd tegengehouden en de andere niet, is onduidelijk. Het voorval toont wel aan dat de veiligheidssituatie verder verslechtert.

Terwijl alle nog in Afghanistan aanwezige landen massaal proberen landgenoten te evacueren, wordt de situatie aan de luchthaven alsmaar grimmiger. Na de North Gate is nu ook een tweede toegang, de belangrijke Abbey Gate, gesloten. Dat maakt het moeilijker en moeilijker om uit het land weg te komen. De taliban zouden ook meer ervaren mensen inzetten en hun controles verscherpt hebben.

Toch 300 mensen geëvacueerd

Toch werden er ook vandaag Belgen en andere EU-burgers met hun gezinnen door Belgische C-130’s van Kaboel naar het Pakistaanse Islamabad gevlogen. Er waren voor vandaag vijf vluchten voorzien, en er werden zo’n 300 mensen geëvacueerd. Bij de groep die al naar België konden worden overgebracht, zaten opnieuw zeven gezinnen van mensen die voor Defensie gewerkt hebben, goed voor 31 mensen in totaal. Zij worden opgevangen door Defensie.