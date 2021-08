Onlyfans draait ban op seksuele inhoud alweer terug

Een kleine week geleden had Onlyfans, dat een onlineplatform aanbiedt aan ‘content creators’, onder wie veel sekswerkers, nog aangekondigd dat het vanaf 1 oktober af wou van ‘seksueel expliciet materiaal’. Het kwam de site, die juist groot werd dankzij expliciet seksueel beeldmateriaal, op veel kritiek te staan.

Onlyfans biedt gebruikers de mogelijkheid om zich voor zo’n 5 tot 30 euro maandelijks te abonneren op individuele aanbieders van allerlei video’s en foto’s, van fitnessinstructies over vlogs tot receptenvideo’s. De site is echter vooral populair bij sekswerkers, van wie velen hun inkomsten zagen opdrogen door de wereldwijde lockdowns. In de vijf weken na 1 maart 2020, aan het begin van de coronacrisis, registreerde Onlyfans liefst 1,85 miljoen nieuwe abonnees. Intussen zou de teller op zo’n 130 miljoen gebruikers staan.

Dat de site zinnens was om alle seksueel expliciet materiaal vanaf 1 oktober dit jaar te weren, viel dan ook bijzonder slecht bij een groot deel van de aanbieders en gebruikers. Nog geen week na die beslissing, schort Onlyfans de ban alweer op.

‘We hebben de nodige garanties verkregen om onze diverse gemeenschap van creators te ondersteunen’, zei het platform op Twitter. Onlyfans-oprichter Tim Stokely verklaarde eerder aan Bloomberg dat de geplande ban er zou komen onder druk van investeerders. Banken en betaaldiensten zouden niet meer met het bedrijf willen samenwerken als de seksuele inhoud niet van het platform zou verdwijnen. Een officieel bericht aan de gebruikers zou nog volgen, liet het bedrijf nog weten in een tweet.