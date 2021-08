Familie en advocaat van Paul Rusesabagina vragen zijn uitlevering aan België

De familie en de advocaat van Paul Rusesabagina, de hotelbaas die het verhaal van de bekroonde film ‘Hotel Rwanda’ heeft geïnspireerd, hebben woensdag nogmaals geëist dat de Belgische autoriteiten Kigali vragen om Rusesabagina uit te leveren aan België. De zaak tegen de oud-hotelbaas zou dan in ons land verder lopen.

‘Een uitlevering is het minimum. We zouden natuurlijk graag hebben dat hij vrijgelaten zou worden’, zei Rusesabagina’s zoon Roger tijdens een persconferentie met zijn Belgische advocaat Vincent Lurquin. ‘We weten dat mijn vader de Belgische nationaliteit heeft en dat hij ontvoerd werd. We willen dat hij zich hier in België kan komen verdedigen, zo niet moeten extra maatregelen tegen Rwanda genomen worden.’

Lurquin trok tijdens de persconferentie parallellen met de zaak van de Belgische Witte Pater Guy Theunis. In 2005 zat Theunis twee maanden opgesloten in Rwanda omdat hij tot genocide aangezet zou hebben. Het federaal parket zette het onderzoek voort, maar uiteindelijk werd hij vrijgesproken.

In Kigali staat Rusesabagina al maanden terecht voor terrorisme. Het proces ging begin dit jaar van start, en het vonnis zou vorige week bekendgemaakt worden. Die uitspraak werd echter uitgesteld naar 20 september. Zijn advocaat Lurquin werd afgelopen weekend Rwanda uitgezet voor een inbreuk op de immigratiewetgeving, en slaagde er zo niet in zijn cliënt te ontmoeten.

‘Hotel Rwanda-held’

De 67-jarige Rusesabagina staat al jarenlang bekend als een uitgesproken criticus van de Rwandese president Paul Kagame en zijn regime. Als directeur van het befaamde Hôtel des Mille Collines in Kigali redde Rusesabagina, zelf een Hutu, meer dan 1.000 mensenlevens tijdens de genocide van 1994. Bij de volkerenmoord door aanhangers van het vroegere Hutu-regime vielen ruim 800.000 doden, vooral Tutsi’s.

Samen met een twintigtal anderen staat hij nu in Kigali terecht. Het regime beschuldigt hem van steun aan de rebellengroep Front de Libération nationale (FLN). Zij pleegden enkele dodelijke aanslagen in Rwanda. Voor terrorisme en financiering van terrorisme riskeert Rusesabagina levenslang.

In augustus 2020 werd Rusesabagina in Rwanda opgepakt, nadat hij werd ontvoerd door de Rwandese autoriteiten. Vanuit Dubai nam hij een vliegtuig waarvan Rusesabagina dacht dat het hem naar Burundi zou vliegen, maar in werkelijkheid werd hij met een list op een vliegtuig gelokt dat door de Rwandese autoriteiten was gecharterd. Kigali houdt vol dat er van een ontvoering geen sprake was.