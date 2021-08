Beelden gelekt van mishandelingen in gevangenis VUB-prof Djalali

Een hackersgroep heeft op sociale media beelden verspreid van Iraanse gevangenen die geslagen worden en bewusteloos over de vloer gesleurd. In de Evin-gevangenis in Teheran zit ook VUB-professor Ahmadreza Djalali vast.

Het hackerscollectief, dat zichzelf Edalat-e Ali (Ali’s rechtvaardigheid) noemt, heeft video’s online geplaatst die afkomstig lijken te zijn van de bewakingscamera’s van de Evin-gevangenis. Daarin is te zien hoe bewakers gevangenen slaan en een bewusteloze gevangene over de vloer sleuren. Ook tonen de beelden hoe bewakers en gevangenen met elkaar op de vuist gaan.

De Iraans-Zweedse arts en academicus Ahmadreza Djalali, die gastdocent was aan de Brusselse VUB, zit al sinds 2016 vast in die gevangenis, waaronder enkele periodes in eenzame opsluiting. De Teheraanse gevangenis heeft internationaal een slechte reputatie. In 2018 zetten de Verenigde Staten de Evin-gevangenis op een zwarte lijst wegens ‘serieuze mensenrechten­schendingen’. In een rapport beschreef de Human Rights Watch hoe gevangenen in Evin te maken krijgen met dreigementen over marteling en langdurige opsluiting, soms meerdere keren per dag vijf tot zes uur ondervraagd worden, en de toegang tot medische zorgen en familiebezoeken wordt ontzegd.

Zeldzame mea culpa

Mohammad Mehdi Hajmohammadi, het hoofd van het gevangeniswezen in Iran, reageerde in een tweet op de gelekte beelden. Hij nam de verantwoordelijkheid op voor ‘zulk onaanvaardbaar gedrag’ en beloofde de bewuste bewakers aan te pakken en erover te waken dat ‘deze bittere gebeurtenissen’ zich niet zullen herhalen. Een dergelijke mea culpa is zeldzaam in Iran, dat mensenrechtenschendingen veelal afwimpelt als ongegrond.

De Iraanse topman van Justitie, Gholamhossein Mohseni Ejei, heeft de procureur-generaal van het land opgeroepen om een onderzoek in te stellen naar de situatie in de Evin-gevangenis en de behandeling van gevangenen. Dat berichtte de Iraanse staatstelevisie.