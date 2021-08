Rekeningrijden in Brussel komt er deze legislatuur dan toch allicht niet, geeft minister-president Rudi Vervoort (PS) aan. Een draagvlak creëren bij de bevolking en de andere gewesten blijkt te moeilijk.

‘Het zal moeilijk worden om de slimme kilometerheffing in te voeren in 2022. We moeten het nog verder bespreken met de twee andere gewesten en we kunnen hen de arm niet omwringen. (...) En het probleem ...