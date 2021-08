Tweevoudig ritwinnaar Jasper Philipsen gooit wegens ziekte de handdoek

Jasper Philipsen start woensdag niet meer in de elfde etappe van de Ronde van Spanje. De sprinter van Alpecin-Fenix heeft een lichte koorts ontwikkeld en besloot daarom in samenspraak met de ploeg op te geven.

De 23-jarige Philipsen won in de Vuelta twee etappes, de tweede en vijfde rit.

‘Jasper Philipsen moet de Vuelta jammer genoeg verlaten wegens milde symptomen van koorts’, stelt zijn ploeg. ‘De beslissing werd genomen door het teammanagement , samen met de medische en performance staff, om zo de rest van zijn seizoen niet in het gedrang te brengen.’

‘Met twee ritzeges en vijf dagen in de puntentrui mag hij terugkijken op een succesvolle Vuelta! Word snel beter Jasper’, luidt het.

Philipsen sprintte op 15 augustus naar de bloemen in Burgos en was drie dagen later de beste in Albacete. Hij werd ook derde in de achtste etappe naar La Manga del Mar Menor, gewonnen door de Nederlander Fabio Jakobsen. Na zijn ritzeges pakte Philipsen ook telkens de groene puntentrui, die hij vervolgens verloor aan Jakobsen.