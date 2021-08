Belgische paralympiër die in Athene goud pakte overleden

Net op de startdag van de Paralympische Spelen in Tokio is in Herentals een goudenmedaillewinnaar overleden. Dirk Boon (54) uit Begijnendijk kwam vorige week ten val tijdens een ritje met zijn driewieler in Herentals. Hij belandde in een coma waaruit hij niet meer zou ontwaken. In 2004 won Dirk Boon nog goud in Athene bij het tijdrijden wielrennen.

Begin deze week vertelde Annie Verbruggen, de moeder van Dirk, dat hij nog steeds in coma lag. ‘De dokters stelden een hersenbloeding vast. Maar of hij die opgelopen heeft door zijn val of gevallen is omdat hij een hersenbloeding kreeg, kunnen ze niet uitmaken’, vertelde ze toen. Op 24 augustus, net bij de start van Paralympische Spelen in Tokio, is hij overleden.

Groot kampioen

‘Onze gemeente verliest met Dirk een groot kampioen’, zegt Willy Michiels, die als schepen van Sport in 2004 de gouden paralympiër mocht ontvangen op het gemeentehuis. ‘Die paralympische titel was voor Dirk een hoogtepunt. Maar hij won ook drie keer de Europese titel en in 2002 werd hij ook al wereldkampioen. Ik geloof dat hij bovendien achtmaal Belgisch kampioen werd met zijn driewieler. Voor de rit in Athene maakte Alfons Van de Velde uit Ramsel zelfs een speciale fiets.’

Dagelijks op de baan

Na de euforische periode met zijn gouden olympische medaille kwam de ontnuchtering toen Dirk niet werd geselecteerd voor de Spelen van 2008 in Peking. Hij tilde erg zwaar aan de manier waarop hij over het hoofd werd gezien. Maar Dirk bleef fietsen. Bijna dagelijks trok hij er met zijn driewieler op uit en werd hij opgemerkt tijdens ritten van 70 tot 80 kilometer.