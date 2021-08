Bangladesh-akkoord voor bescherming textielarbeiders verlengd

Het zogenoemde Bangladesh-akkoord, dat er kwam na de instorting van de kledingfabriek Rana Plaza in 2013, is op de valreep verlengd met twee jaar. Dat meldt Reuters. Bij die ramp kwamen 1.100 textielarbeiders om het leven.

Grote kledingmerken als H&M, Hugo Boss, Adidas en Uniqlo zijn overeengekomen om het Bangladesh-akkoord met nog eens twee jaar te verlengen. De deadline daarvoor was 31 augustus. Met dat wettelijk bindend akkoord verbinden zo’n 200 internationale kledingmerken zich ertoe alleen samen te werken met fabrieken die zich lieten controleren en die aantoonden dat ze werk maakten van veiligere werkomstandigheden, om een ramp als Rana Plaza in de toekomst te vermijden.

Het Bangladesh-akkoord gold oorspronkelijk voor vijf jaar. Een onafhankelijke instelling stond in voor inspecties en kon fabrieken die onveilig bevonden werden, verbieden hun producten nog te verkopen aan hun afnemers. In 2018 liep het akkoord af, waarna een transitiedeal werd aangekondigd en een nieuwe instelling, het ‘Ready-Made Garments Sustainability Council’ (RSC), verantwoordelijk werd voor de veiligheidsinspecties. Die instelling is echter niet in staat om kledingretailers voor het gerecht te dagen als ze hun verantwoordelijkheden niet nakomen.

De huidige versie van het Bangladesh-akkoord zal nu lopen tot oktober 2023.