85-jarige vrouw vermoord in rusthuis in Anderlecht

In een rusthuis in Anderlecht is maandag een 85-jarige vrouw op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Dat meldt RTL Info en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt.

‘Maandag 23 augustus 2021 werd de politie opgeroepen voor een moord in een rusthuis in Anderlecht’, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. ‘Het slachtoffer is een vrouw van 85 jaar en is bewoonster van het rusthuis. Het parket heeft onmiddellijk een onderzoeksrechter gevorderd alsook het labo en de wetsdokter, die ter plaatse zijn afgestapt. Meerdere onderzoeksdaden zijn lopende, er zal onder andere nog een autopsie worden uitgevoerd.’

Volgens RTL werd het slachtoffer aangetroffen met een overgesneden keel, maar daarover geeft het parket voorlopig geen commentaar. ‘In het belang van het onderzoek kunnen we momenteel geen verdere informatie geven’, klinkt het.