CD&V wil al minimumpensioen voor wie 20 jaar werkte

CD&V wil een minimumpensioen ook voor wie niet aan een loopbaan van dertig jaar komt, maar wel twintig jaar effectief werkte. Het pensioendebat binnen de regering barst zo verder los nog voor het echt begonnen is.

In september komt minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) met haar plan om de pensioenen te hervormen. Speerpunt daarbij moet het op termijn optrekken van het minimumpensioen tot 1.500 euro netto worden, een verkiezingsbelofte van meerdere regeringspartijen. In de aanloop daarnaar regent het voorstellen.

Het idee van de regering is om het volledige bedrag van 1.500 euro alleen te garanderen aan wie een loopbaan van 45 jaar opbouwde. Wie vandaag een loopbaan van minstens dertig jaar afrondt, heeft recht op een zekere fractie van het minimumpensioen. Ook zogenaamde gelijkgestelde periodes als ziekte of werkloosheid tellen daarbij mee.

Democratiseren

CD&V wil nu ook wie niet aan die dertig jaar komt, maar wel twintig jaar effectief gewerkt heeft, recht geven op een minimumpensioen. ‘Door ook rekening te houden met gelijkgestelde periodes zoals invaliditeit en werkloosheid maar ook zorg, houden we rekening met mensen die tegenslag hebben en bijvoorbeeld een werkongeval meemaken of een tijdlang werkloos zijn’, zegt voorzitter Joachim Coens.

‘Heel wat vrouwen hebben geen volledige loopbaan effectief gewerkt’, zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. ‘Ze nemen vaker dan mannen zorgverlof op en zeker in het verleden gebeurde dit dikwijls zonder uitkering waardoor ze dus geen pensioenrechten opbouwden.’ CD&V wil ook het stelsel van aanvullende pensioenen democratiseren en toegankelijker maken voor vrouwen en mensen met een lager loon.

‘Provocatie’

Met die versoepeling reageert CD&V op Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. Die stelde gisteren voor dat wie in aanmerking wil komen voor een minimumpensioen, minstens twintig van de dertig jaar loopbaan effectief gewerkt moet hebben.

De partij geeft daarbij invulling aan een nog uit te werken passage uit het regeerakkoord waarin het minimumpensioen wordt gekoppeld aan ‘een voorwaarde van effectieve tewerkstelling van een nog te bepalen omvang of een equivalente maatregel’.

Het ballonnetje werd maar matig geapprecieerd door de PS, dat het ‘een provocatie’ noemde. ‘Dit is geen fijne en serene manier van werken’, zei Lalieux tegen deze krant. ‘Het pensioendossier is al zo’n gevoelig onderwerp. Wat hij voorstelt, is niet becijferd en niet beargumenteerd.’ Ook Groen, Ecolo en Vooruit verwierpen Lachaerts voorstel.