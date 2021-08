Antwerpse zusjes die stierven bij ongeval met vrachtwagen al begraven: ‘Hoe kunnen ze ons zo ontnomen worden?’

De twee zusjes die dinsdagochtend stierven nadat ze op een Antwerps kruispunt door een vrachtwagen werden aangereden, werden dinsdagavond al begraven in het Nederlandse Putte. Honderden buurtbewoners kwamen op straat om samen te rouwen. ‘Hoe kunnen twee onschuldige zielen ons zo ontnomen worden?’

Om 18.20 uur draaiden dinsdagavond twee donkere lijkwagens de Jacob Jacobstraat in, in het hart van de Antwerpse joodse wijk. In de wagens: twee kleine doodskistjes, met de lichamen van zusjes Leah (1 ...