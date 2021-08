Vier maanden voor de film in de zalen komt, was Spider-man: no way home maandag wereldwijd het onderwerp van gesprek. Hoe kwam dat? Door het opduiken van een trailer, die kennelijk door iemand met een smartphone gefilmd is en in belabberde kwaliteit online gedeeld werd.

Disney haalde de clip offline, maar inmiddels waren er overal ­kopieën van te vinden. Waarna ­Disney en Sony snel de definitieve trailer lanceerden. Een pr-ramp voor filmreuzen. Of was het juist de best mogelijke reclame? Massa’s fans gingen tenslotte op zoek naar wat, uiteindelijk, gewoon een reclamespotje is voor de film – en ze kregen daarbij ook nog eens het gevoel dat ze iets exclusiefs en zelfs ‘verbodens’ te zien kregen. Waarna ze allemaal de ‘echte’ trailer gingen bekijken en elk detail ervan analyseerden, op zoek naar hints over de inhoud van de film.

Filmjournalist James Luxford van The Guardian stipt aan dat lekken een essentieel onderdeel zijn geworden van de promomachine van Hollywood. En dat die lekken soms door studio’s zelf worden georganiseerd. Al beweert hij niet dat het ook dit keer zo is gebeurd. Hoe dan ook: meer buzz kon Disney zich niet wensen.