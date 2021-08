Laurens Devos wint overtuigend eerste groepsduel: ‘Maar was toch nerveus in openingsfase’

Tafeltennisser Laurens Devos is woensdag uitstekend begonnen aan de Paralympische Spelen in Tokio. De 21-jarige Kempenaar versloeg in zijn eerste groepsduel in klasse 9 de Amerikaan Tahl Leibovitz (ITTF 10) in drie sets (11-5, 11-2 en 11-9). Achteraf was de paralympische kampioen van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro tevreden. ‘Dit is een goed begin’, liet hij noteren.

‘Ik heb het niet getimed, maar het ging inderdaad wel vrij snel’, lachte Devos na de wedstrijd die maar zestien minuten duurde. ‘Ik heb liever een korte match dan een lang, spannend duel. In het begin van de partij was ik vrij zenuwachtig. Ik ben in tegenstelling tot in Rio de grote favoriet dit keer. Dat voelde ik wel. En het is ook een enorme zaal hier. Heel jammer dat er geen publiek binnen mag. Ik denk dat de zaal anders wel vol had gezeten. Tafeltennis is een echte Japanse sport.’

‘Na mijn zege in de eerste set kon ik in de tweede set relaxter zijn, meer ontspannen spelen’, ging de nummer één van de wereld verder. ‘Dan kan ik mijn beste tafeltennis tonen. In de derde set werd het terug spannend, omdat Leibovitz enkele goede ballen sloeg. Hij is een pak ouder (Leibovitz is 46 jaar, red.) en heeft veel ervaring. Je moet dus meer tactisch spelen, meer bewegen.’

Donderdag speelt Devos zijn tweede (en laatste) groepsduel tegen de Spanjaard Juan Perez Gonzalez (ITTF 8). ‘Een moeilijke tegenstander’, aldus onze landgenoot. ‘Maar zijn spel, dat meer aanvallend is, ligt me wel. Ik klopte hem in de halve finales in Rio en verloor eigenlijk ook nog nooit van hem.’ De beste twee van de groep stoten door naar de kwartfinales.

Devos vertrok vorige week dinsdag met de Belgische delegatie naar Tokio. Van jetlag had hij nooit last. ‘We zijn ‘s avonds aangekomen en konden meteen gaan slapen. Dat was een voordeel. Ik heb er geen problemen mee gehad. De openingsceremonie heb ik gisteren op tv bekeken, samen met enkele andere Belgen. Ik heb gewacht tot de Belgische delegatie het stadion binnenkwam en ben daarna op mijn kamer gaan rusten.’