Kinderen zien nog te vaak reclame voor ongezonde voeding

De vrijwillige ­verbintenissen van voedings­bedrijven om marketing gericht op kinderen te beperken, zijn niet doeltreffend, zegt Sciensano.

Hoewel veel voedingsbedrijven ­beloven zich niet rechtstreeks op kinderen te richten, worden er toch heel wat van hen blootgesteld aan reclame voor ongezonde voeding. Dat blijkt uit een onderzoek van het gezondheidsinstituut Scien­sano, dat peilt naar de engagementen en praktijken van de 31 grootste Belgische voedingsbedrijven op het vlak van voeding, gezondheid en obesitaspreventie.

‘Obesitas en voedingsgerelateerde chronische ziekten zijn belangrijke gezondheidsproblemen in België en worden onder meer veroorzaakt door een ongezonde voedingsomgeving’, zegt onderzoekster Stefanie Vandevijvere. Een ongezonde omgeving maakt dat de keuze voor ongezonde ­voeding en drank gemakkelijker is dan die voor gezonde voeding.

Nutri-score

Sciensano keek ook naar het ­engagement rond de ­Nutri-score, het logo op producten dat informatie geeft over de voedingswaarde. Wat de onderzochte supermarkten betreft, hadden bijna vier op de tien producten in het assortiment van Aldi, Carrefour, Colruyt, ­Delhaize en Lidl een slechte Nutri-score (D of E). De resultaten van de fastfoodrestaurants McDonald’s en Quick en broodjeszaken Panos en Paul zijn nog slechter. Daar had meer dan 41 procent van hun ­producten een Nutri-score D of E.

‘Er is voor de Belgische voedingsbedrijven nog veel ruimte voor verbetering, in het bijzonder met betrekking tot het reduceren van reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen en de ­toegankelijkheid van gezonde ­producten’, besluit Vandevijvere. Elk geanalyseerd bedrijf ontving aanbevelingen op maat.