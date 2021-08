Burgemeester De Panne verliest burgemeesterssjerp na goedkeuring motie van wantrouwen

De gemeenteraad van De Panne heeft dinsdagavond een constructieve motie van wantrouwen goedgekeurd. Daarmee verliest burgemeester van De Panne Bram Degrieck zijn burgemeesterschap. Na een tumultueuze gemeenteraad werd een nieuw schepencollege aangesteld. De nieuwe burgemeester van De Panne is Ann Vanheste (Vooruit).

Vorige week nog kondigden N-VA schepen Cindy Verbrugge en oud-burgemeester Ann Vanheste een nieuwe coalitie aan tussen Lijst Burgemeester, bestaande uit Vooruit en CD&V, en N-VA. De beide partijen vonden dat de gemeente onbestuurbaar was geworden en dat een nieuwe coalitie daar verandering in kon brengen. Daarom werd een extra gemeenteraad ingepland met als belangrijkste agendapunt de constructieve motie van wantrouwen. Aftredend burgemeester Degrieck liet nochtans eerder al verstaan stappen te willen ondernemen indien de motie werd goedgekeurd. De gemeenteraad verliep dan ook niet zonder slag of stoot.

Al na een twintigtal minuten werd de gemeenteraad geschorst. Degrieck wilde aantonen dat de motie die moest worden gestemd niet ontvankelijk kon worden verklaard door de voorzitter van de gemeenteraad Marc Hauspie. Dat zorgde voor commotie waardoor de gemeenteraad uiteindelijk tot tweemaal toe geschorst moest worden. Degrieck motiveerde gedetailleerd waarom de motie niet ontvankelijk verklaard zou kunnen worden. Het ging daarbij hoofdzakelijk om administratieve mankementen. Maar ook het feit dat voorzitter Hauspie als onafhankelijk raadslid de motie ondertekende, is volgens Degrieck niet wettelijk.

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts: download gratis onze podcast-app ›

Uiteindelijk werd de motie toch op de gemeenteraad behandeld en ook goedgekeurd. Daarmee moest het huidige college meteen aftreden. Een nieuw schepencollege werd aangesteld en ook burgemeester Degrieck gaf zijn sjerp figuurlijk door. Ann Vanheste (Vooruit) neemt zijn rol als burgemeester over. Na de eedaflegging verlieten de fracties rond burgemeester Degrieck de zaal. Buiten werd het voormalige college opgewacht door een tweehonderdtal aanhangers. Zij volgden de gemeenteraad buiten live mee.

Gemengde gevoelens

Burgemeester Bram Degrieck benadrukte dat de motie onwettig ontvankelijk werd verklaard en trekt daarom naar de Raad van State en de commissie voor verkiezingsbetwistingen. Degrieck reageerde na afloop nuchter maar strijdvaardig. ‘Wij liggen buiten en ik ga naar huis gewoon als Bram. Wat hier gebeurt is de verkrachting van een decreet. Ik kan verzekeren dat dit met haken aan elkaar hangt. Onze advocaten zijn al aan het schrijven en dat zal via een spoedprocedure gebeuren.’

De kersverse burgemeester van De Panne Ann Vanheste reageerde met gemengde gevoelens. ‘Vandaag was een heftige gemeenteraad. Ik voel me enigszins opgelucht dat het in orde is gekomen. Omdat we nu als gemeentebestuur opnieuw de gemeente op de rails kunnen zetten. Van echt geluk spreken is na zo’n gemeenteraad niet gepast. Morgenvroeg gaan we meteen aan de slag.’ Over de stappen die haar voorganger wil ondernemen is Vanheste duidelijk. ‘Dit is een menselijke reactie. Maar bij ons is alles voldoende gecheckt met verschillende juridische diensten en ik ben ervan overtuigd dat onze documenten in orde waren.’