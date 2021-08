Extra handen op komst in de kleuterklas

De Vlaamse regering investeert in extra handen in de kleuterklas. Er komt vanaf september geld vrij voor 550 voltijdse kinderverzorgers.

Het is een zorg van veel ouders: is er in de kleuterklas wel genoeg aandacht voor mijn kind? Kan een kleuterjuf of meester 24 kleuters optimaal ondersteunen? ‘Juffen komen steevast handen tekort om in te spelen op de zorg- en leer­noden van alle kinderen’, zei directeur Toon ­Hüwels van de Antwerpse basisschool Maria Boodschap daar eerder dit jaar over (DS 24 februari). De Vlaamse regering is zich al langer bewust van de nijpende situatie en maakt vanaf 1 september 23 miljoen euro per jaar vrij voor ­extra handen in de klas. Concreet komen er structureel 550 voltijdse kinderverzorgsters of -begeleiders bij. Hun taak bestaat er voornamelijk in de kleuterjuf bij te staan.

Voortaan heeft elke kleuterschool recht op een minimum aantal uren – een pakket van vier uur. Tot nu kregen kleinere scholen, met minder dan 35 kindjes in totaal, geen extra middelen voor een begeleider. ‘Er gaat stap voor stap fors meer geld naar het kleuteronderwijs en dat is een bewuste keuze’, zegt Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA). ‘Kleuteronderwijs is al echt onderwijs, waar jonge kinderen heel veel opsteken, bijvoorbeeld op het gebied van Nederlands.’

Sandra Van der Mespel van het centrum voor de Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) noemt dit ‘een stap in de goede richting’. ‘Er is absoluut nood om te investeren in jonge kleuters. De vraag is nu op welke manier die begeleiders zullen worden ingezet. Het is zaak niet alleen extra handen, maar vooral meer professionals in de klas te krijgen, met een duidelijke functieomschrijving en kans op professionele ontwikkeling.’