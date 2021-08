Beyoncé en Jay-Z onder vuur door reclamecampagne

Beyoncé en Jay-Z zitten midden in een socialemediastorm, en de wind komt van alle kanten. Het powerkoppel is namelijk zo slim geweest om te poseren voor een reclamecampagne voor Tiffany & Co, het Amerikaanse luxe-juwelenmerk.

De twee staan voor een gigantisch, nooit eerder vertoond kunstwerk van Jean-Michel Basquiat in Tiffanyblauw. Kunstliefhebbers vinden het not done, volgens hen zou de artiest zich omdraaien in zijn graf bij die commerciële stunt.

En dan zijn er de juwelen zelf. Meer bepaald de bombastische gele diamant – een van de grootste ooit – rond Beyoncés hals. ‘Bloeddiamant’, luidt de kritiek. Aan de steen hangt anders wel een hele geschiedenis. Hij werd ontdekt in 1877 en sindsdien hebben slechts vier vrouwen het juweel mogen dragen: socialite Mary Whitehouse in 1957, Audrey Hepburn in 1961, Lady Gaga in 2019 en nu dus Beyoncé, de eerste zwarte vrouw in het rijtje.