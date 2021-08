De Brusselse Emmanuelle Lebas maakt ietwat surrealistische collecties brillen, geïnspireerd op iconische vrouwen uit de jaren ‘70, zoals Brigitte Bardot en Sophia Loren. Dit zijn de stijlgeheimen van de ontwerpster.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Sandalen van het Bulgaarse accessoirelabel By Far, gekocht op hun e-shop. Het was geen noodzakelijke aankoop. Ik had gewoon zin om mezelf eens te verwennen. ‘

Welk ...