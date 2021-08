Yellow Tigers stoten door op EK volleybal na zege tegen Bosnië-Herzegovina

De Belgische volleybalvrouwen hebben zich op het EK verzekerd van een ticket voor de achtste finales. De Yellow Tigers versloegen dinsdag in het Servische Belgrado in hun vierde groepswedstrijd Bosnië-Herzegovina met 3-0. De setstanden waren 25-23, 25-19 en 25-15.

Voor België was het de derde overwinning. Na een 3-0 zege tegen Azerbeidzjan verloren de meisjes van coach Gert Vande Broek met 0-3 van titelverdediger Servië, dat brons won op de Olympische Spelen in Tokio. Vervolgens versloegen ze Rusland met 3-2. Donderdag volgt nog een laatste duel in groep A tegen Frankrijk maar de Tigers zijn nu al zeker van een plaats in de top vier. De achtste finales beginnen zaterdag.

Het EK vindt plaats in vier verschillende steden en er nemen 24 landen deel. De andere drie poules bevinden zich in Plovdiv in Bulgarije, Zadar in Kroatië en Cluj-Napoca in Roemenië.

De Tigers eindigden afgelopen voorjaar verdienstelijk als negende in de Nations League met acht overwinningen (waarvan zes keer 3-2) en zeven nederlagen. Op het vorige EK in 2019 werd België derde in zijn groep maar verloor daarna in de achtste finales van Rusland.